Birleştirici güç: Jeremain Lens

Sakatlığı nedeniyle Zorya'ya karşı oynayamayan Lens, maç öncesi ve sonrası takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Saha içinde olduğu kadar saha dışında da birleştirici rol oynayan Hollandalı yıldız, her şartta "takım oyuncusu" olduğunu gösteriyor. Normal tempolu koşulara start veren Lens, Rize'de kesin yok; Beşiktaş derbisinde ise sahada olacak.