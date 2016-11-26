 Birleştirici güç: Jeremain Lens – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Birleştirici güç:

    Birleştirici güç: Jeremain Lens

    Sakatlığı nedeniyle Zorya'ya karşı oynayamayan Lens, maç öncesi ve sonrası takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

    Saha içinde olduğu kadar saha dışında da birleştirici rol oynayan Hollandalı yıldız, her şartta "takım oyuncusu" olduğunu gösteriyor. Normal tempolu koşulara start veren Lens, Rize'de kesin yok; Beşiktaş derbisinde ise sahada olacak.
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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