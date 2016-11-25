Üniversitede geri sayım
Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda kurulması kabul edilen Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili hareketli günler yaşanıyor. İstanbul'da yapılacak üniversitenin kuruluş kanunu, dün 29898 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.
- 25 Kasım 2016, Cuma
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