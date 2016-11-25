 Üniversitede geri sayım – Fotomaç – 25 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Üniversitede geri sayım

    Üniversitede geri sayım
    Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda kurulması kabul edilen ile ilgili hareketli günler yaşanıyor. İstanbul'da yapılacak üniversitenin kuruluş kanunu, dün 29898 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Üniversitede geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.