Tur geçme gelenek oldu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına daha önce üç kez yer aldı.

2009-10 sezonunda statü değişip adı UEFA Avrupa Ligi olduktan sonra Fenerbahçe takımı 2009-10, 2012-13 ve 2015-16 sezonlarında yer aldığı gruplardan bir üst tura çıkmayı başardı. Fenerbahçe 2009-10 sezonunda 15 puanla lider olarak, 2012-13 sezonunda ise 13 puanla lider olarak gruptan çıkmıştı. Fenerbahçe geçen sezon ise 9 puanla ikinci sırada yer almıştı.