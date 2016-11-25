 Tur geçme gelenek oldu – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Tur geçme gelenek oldu

    Tur geçme gelenek oldu

    Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına daha önce üç kez yer aldı.

    2009-10 sezonunda statü değişip adı UEFA Avrupa Ligi olduktan sonra Fenerbahçe takımı 2009-10, 2012-13 ve 2015-16 sezonlarında yer aldığı gruplardan bir üst tura çıkmayı başardı. Fenerbahçe 2009-10 sezonunda 15 puanla lider olarak, 2012-13 sezonunda ise 13 puanla lider olarak gruptan çıkmıştı. Fenerbahçe geçen sezon ise 9 puanla ikinci sırada yer almıştı.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:56
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