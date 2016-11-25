 Terörü lanetlediler – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Terörü lanetlediler

    Terörü lanetlediler
    ; resmi sitesinden Fırat Kalkanı Operasyonu ile Adana Valiliği'ne yapılan saldırıda hayatını kaybedenler için şu mesajı yayınladı: "Saldırıyı lanetliyoruz. Hain saldırı ile operasyonda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:54
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