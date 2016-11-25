Terörü lanetlediler
F.Bahçe; resmi sitesinden Fırat Kalkanı Operasyonu ile Adana Valiliği'ne yapılan saldırıda hayatını kaybedenler için şu mesajı yayınladı: "Saldırıyı lanetliyoruz. Hain saldırı ile operasyonda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:54
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