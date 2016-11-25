Stoch varsa sorun yok
Yıldız oyuncu ikinci 45’te oyuna girdi, karşılaşmanın kaderini değiştirdi. Jeneriklik bir gole imza atan Miroslav Stoch, bu sezon Avrupa’da 4. kez rakip ağları sarstı.
Taraftarı önünde Zorya'yı yıkan Fenerbahçe'de dün zaferi getiren isimlerin başında Miroslav Stoch geliyordu. İkinci 45'te Emenike'nin yerine oyuna giren Slovak oyuncu, 59. dakikada jeneriklik bir gole imza atarken, Ukrayna ekibinin de direncini kırdı. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı- lacivertli formayla Avrupa'da 4. kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmada öne çıkan oyunculardan biri de Moussa Sow'du.
GÜNÜN ADAMLARI
Manchester United'a attığı röveşata golüyle Avrupa Ligi'nde bir önceki haftaya damga vuran Senegalli, Miroslav Stoch'un golünde asisti yapan isimdi. Dengesini kaybedip düşmesine rağmen topu Miroslav Stoch'a ulaştırmayı başaran Sow, 87. dakikada yerini Salih Uçan'a bıraktı.
ADVOCAAT İSTEDİ BEN DE YAPTIM!
Zorya ağlarını havalandıran Stoch, 90 dakikanın ardından kısa ve net konuştu: "Konsantrasyonumu üst seviyede tutmaya çalışıyorum. Advocaat şut atmamı söyledi, ben de deneyeceğimi söyledim. F.Bahçe'deki geleceğimi bilmiyorum. Sıkı bir şekilde çalışıyorum, şansımı bekliyorum. Gelecekte neler olacak göreceğiz."
GÜNÜN ADAMLARI
Manchester United'a attığı röveşata golüyle Avrupa Ligi'nde bir önceki haftaya damga vuran Senegalli, Miroslav Stoch'un golünde asisti yapan isimdi. Dengesini kaybedip düşmesine rağmen topu Miroslav Stoch'a ulaştırmayı başaran Sow, 87. dakikada yerini Salih Uçan'a bıraktı.
ADVOCAAT İSTEDİ BEN DE YAPTIM!
Zorya ağlarını havalandıran Stoch, 90 dakikanın ardından kısa ve net konuştu: "Konsantrasyonumu üst seviyede tutmaya çalışıyorum. Advocaat şut atmamı söyledi, ben de deneyeceğimi söyledim. F.Bahçe'deki geleceğimi bilmiyorum. Sıkı bir şekilde çalışıyorum, şansımı bekliyorum. Gelecekte neler olacak göreceğiz."
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:58
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