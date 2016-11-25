 Scarpa’yı veto etti – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    ’yı veto etti

    Scarpa’yı veto etti

    F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, izleme komitesinden olumlu rapor alan Brezilyalı transferini veto etti.

    Hollandılı teknik adam, için "Yetenekli bir futbolcu ancak aradığımız özellikleri barındıran bir oyuncu değil" dedi. Fluminense ile olan sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Brezilyalı futbolcu, bu sezon Brezilya Ligi'nde 5 gol attı, 3 asist yaptı.

    RODRİGUİNHO İÇİN EN İDDİALISI FENER
    F.Bahçe yönetiminin, Brezilyalı orta saha oyuncusu için araştırmalar yaptığı öğrenildi. 28 yaşında olan ve Corinthians'ta forma giyen ofansif orta saha oyuncusu, Brezilya Ligi'nde 27 maçta 4 gol 3 asist ile oynadı. ESPN kanalında ise yapılan haberde, sarı-lacivertli yönetimin yakından ilgilendiği Rodriguinho için en iddialı kulüp olduğunun altı çizildi.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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