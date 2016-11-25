PFDK’dan ağır fatura

PFDK, G.Saray derbisindeki küfürlü tezahüratı affetmedi. Tespit edilen 6 tribünün bazı bloklarında oturan taraftarlar, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde stada giremeyecekler

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulübe ceza yağdırdı. Derbide çirkin ve kötü tezahürat yapıldığı tespit edilen 6 tribünün bazı bloklarında oturan taraftarlar, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine giremeyecek.



BLOKE EDİLDİ

PFDK'nın ilgili kararı şu şekildi: şöyle: "20.11.2016 tarihinde oynanan F.Bahçe-G. Saray maçında F.Bahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Migros Kale Arkası Üst Tribün A,B.C,D,E,F, Migros Kale Arkası Alt Tribün I,J,K,L,M,N, Okul Açık Kale Arkası Üst Tribün A,B.C,D,E,F,G,H, Okul Açık Kale Arkası Alt Tribün I, J,K,L,M,N,O,P, Fenerium Üst Tribün B,C, Maraton Üst Tribün B,C,D bloklara giriş yapan seyircilerin kartlarının bloke edilmesi karar verilmiştir."