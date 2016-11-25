 Parasını alıyor! – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Parasını alıyor!

    Parasını alıyor!
    Teknik Direktörü , ilk yarının sonunda oyundan aldığı 'nin performansıyla ilgili soruya, ilginç bir yanıt verdi. Nijeryalı oyuncuyu eleştiren Advocaat, "En önemlisi galibiyet alabilmek. Golü kimin attığı önemli değil. Takım içi dengeler önemli. Bazen Emenike, bazen Sow, bazen Van Persie oynayacak. Her maç en uygun ilk 11 hangisiyse onla çıkıyoruz. Van Persie dinlendi, pazar günü oynayacak. Bu yüzden Emenike şans buldu. Emenike oynamasa da parasını alıyor, parasını alıyorsa fizik olarak fit ve sert olmak zorunda" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:53
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