Önemli bir galibiyetti
F.Bahçeli Hasan Ali Kaldırım, önemli bir takıma karşı kazandıkları için mutlu olduğunu ifade ederken, galibiyet serisini de devam ettirdikleri için mutlu olduğunu söyledi. Hasan Ali, "Kilidi açmak önemliydi. Çok maç oynuyoruz, yorgunluk da var, taraftarımıza yanımızda oldukları için teşekkür ederiz. Güzel bir seri yakaladık" ifadesini kullandı.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Önemli bir galibiyetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.