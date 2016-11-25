 Önemli bir galibiyetti – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Önemli bir galibiyetti

    Önemli bir galibiyetti
    F.Bahçeli , önemli bir takıma karşı kazandıkları için mutlu olduğunu ifade ederken, galibiyet serisini de devam ettirdikleri için mutlu olduğunu söyledi. Hasan Ali, "Kilidi açmak önemliydi. Çok maç oynuyoruz, yorgunluk da var, taraftarımıza yanımızda oldukları için teşekkür ederiz. Güzel bir seri yakaladık" ifadesini kullandı.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:49
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