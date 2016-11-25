Öğretmenler unutulmadı
Sarı-lacivertliler, Öğretmenler Günü'nde özel bir kutlama yaptı. F.Bahçe Müzesi önündeki törene; kulüp çalışanlarının bir bölümü katıldı. 1 dakikalık saygı duruşuyla başlayan tören Atatürk heykeli önünde çekilen fotoğraf çekimiyle sona erdi.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:57
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