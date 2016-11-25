Stoch ve Kjaer’in golleri ile coşan Fenerbahçe, Kadıköy’de yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve Avrupa Ligi’nde yoluna tam yol devam etti.

Avrupa Ligi A Grubu'nda temsilcimiz F.Bahçe evinde Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ı 2-0 mağlup etti. Daha önce Feyenoord ve Manchester United'ı da yenen Kanarya, Zorya'yı da ikinci yarıdaki oyunuyla geçti. Stoch ve Kjaer'in golleriyle puanını 10'a çıkaran ekibimiz, Avrupa'da yoluna tam gaz devam etti. G.Saray zaferinin ardından çıkılan Zorya maçının ilk 45 dakikasında hava, sanki bir Avrupa mücadelesi değil de hazırlık maçı gibiydi. Zorya'nın kontrolünde geçen ilk yarıda, F.Bahçe tek pozisyonu 25'te üretti. Sağdan Şener'in ortasına Sow bomboş kafayı dışarı vurdu. İkinci yarının ilk düdüğüyle önce taraftar uyandı, ardından F.Bahçe...



KALECİ GÖREMEDİ

16 Ekim tarihinde Alanya maçından bu yana ortalarda gözükmeyen Stoch, 59. dakikada neden hâlâ F.Bahçe'de olduğunu hatırlattı. Yaklaşık 25 metreden mükemmel bir golle tabelayı değiştirdi: 1-0... 67'de sağdan Alper'in serbest vuruşunda, Kjaer'in kafasını kaleci bile görmedi ve maçın skoru ortaya çıktı: 2-0.