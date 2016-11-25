Kupa bileti satışa çıktı
F.Bahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 1. Hafta maçında 30 Kasım Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Gençlerbirliği ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı. Kale arkası tribünleri 30 TL'den satışa sunulurken, diğer tribünler 60 ila 250 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
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