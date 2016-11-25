 Kupa bileti satışa çıktı – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Kupa bileti satışa çıktı

    Kupa bileti satışa çıktı
    'nin C Grubu 1. Hafta maçında 30 Kasım Çarşamba günü 'nde Gençlerbirliği ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı. Kale arkası tribünleri 30 TL'den satışa sunulurken, diğer tribünler 60 ila 250 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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