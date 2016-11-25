Kanarya adeta uçuşa geçti

Sezon başında Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'ya elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansını kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig'de de ilk 3 maçta sadece bir puan aldı, tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 4. haftasında 5-1 kazandığı Kasımpaşa maçıyla önemli bir çıkış yakaladı.

Süper Lig'de ilk 3 haftada topladığı bir puanla sıralamada son 3 takımdan biri olan Fenerbahçe, üst üste aldığı iyi sonuçların ardından 11. hafta sonunda 3. sıraya kadar tırmandı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise ilk maçta grubun zayıf ekibi Zorya ile deplasmanda berabere kalan sarı-lacivertliler, daha sonra yaptığı 4 maçta 3 galibiyet elde ederek, grup liderliğine yükseldi.

Fenerbahçe, son 12 resmi maçta 9 galibiyet alırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, 1 maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

- Son 12 resmi maç

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 12 maç ve aldığı sonuçlar şöyle:

Kulvar Rakip Skor Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa 5-1 Spor Toto Süper Lig Gaziantepspor 2-1 UEFA Avrupa Ligi Feyenoord 1-0 Spor Toto Süper Lig Osmanlıspor 1-1 Spor Toto Süper Lig Aytemiz Alanyaspor 1-1 UEFA Avrupa Ligi Manchester United 1-4 Spor Toto Süper Lig Atiker Konyaspor 1-0 Spor Toto Süper Lig Kardemir Karabükspor 5-0 UEFA Avrupa Ligi Manchester United 2-1 Spor Toto Süper Lig Akhisar Belediyespor 3-1 Spor Toto Süper Lig Galatasaray 2-0 UEFA Avrupa Ligi Zorya 2-0

Not: Tablonun skorlar bölümünde ilk takım Fenerbahçe olarak yazılmıştır.

- Savunma geçit vermiyor

Fenerbahçe, son bir ayda yaptığı 6 resmi maçı da kazandı, savunmadaki performansıyla rakip golcülere fırsat tanımadı.

Süper Lig'de son bir ayda yaptığı 4 maçı kazanan sarı-lacivertliler, attığı 11 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü.

Fenerbahçe, Süper Lig'deki savunma performansını UEFA Avrupa Ligi maçlarında da devam ettirdi. A Grubu'nda İngiltere'nin Manchester United takımını 2-1 yenen sarı-lacivertli ekip, Ukrayna temsilcisi Zorya'yı da 2-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe, 24 Ekim'de yaptığı ve 1-0 kazandığı Atiker Konyaspor maçıyla başlayan son bir aylık periyotta çıktığı Kardemir Karabükspor (5-0), Manchester United (2-1), Akhisar Belediyespor (3-1), Galatasaray (2-0) ve Zorya (2-0) müsabakalarında rakip fileleri 15 kez havalandırdı, kalesinde 2 gole engel olamadı.

- 8 farklı futbolcudan skor katkısı

Fenerbahçe'nin son bir ayda yaptığı 6 resmi maçta, 8 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı.

Bu süreçte 5 kez rakip fileleri havalandıran ve eski günlerine dönen Hollandalı yıldız Robin van Persie, takımın en golcü oyuncusu oldu. İkişer gollü Aatif Chahechouhe ile Jeremain Lens, bu futbolcuyu izledi.

Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, Simon Kjaer, Emmanuel Emenike, Miroslav Stoch ve Moussa Sow da birer gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 3-1 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin son golünü, rakip takımın file bekçisi Fatih Öztürk kendi kalesine atmıştı.