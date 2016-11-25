 Kadıköy’ün efendisi – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Kadıköy’ün efendisi

    Kadıköy’ün efendisi

    Fenerbahçe, Avrupa’da sahasında son 12 müsabakada sadece bir kez kaybederken; diğer maçlarda 9 galibiyet 2 beraberlik aldı. Ayrıca ilk kez bir Ukrayna takımını yendi

    Sarı-lacivertli takım Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 12 müsabakada sadece bir kez (geçen sezon Molde 1-3) kaybederken diğer maçlarda 9 galibiyet 2 beraberlik aldı. Kanarya, Molde maçında sonra oynadığı dönemde ise Avrupa'da sahasında sekiz galibiyet, bir beraberlik aldı ve kaybetmedi. Ekibimiz ayrıca son 12 maçın 8 tanesinde kalesinde gol görmedi. (% 67) Bu arada Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Ukrayna takımları ile sekiz kez karşılaştı ve ilk kez kazandı. Zorya karşısında evinde 2-0 kazanan Fenerbahçe, diğer yedi maçta dört beraberlik üç yenilgi almıştı.

    KİEV, SHAkHTAR...
    2006-0'de Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Dinamo Kiev'e 3-1 kaybeden sahasında 2-2 berabere kalan F.Bahçe, 2008-09'da Şampiyonlar Ligi grup aşamasında deplasmanda 1-0 kaybetmiş sahasında 0-0 berabere kalmıştı. Fenerbahçe geçen sezon ise Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Donetsk karşısında sahasında 0-0 berabere kaldı, deplasmanda 3-0 kaybetti ve elendi.

    PERSİE'YE KOŞTULAR
    F.Bahçe'nin G.Saray'ı 2-0 yendiği derbide sarı-lacivertlilerin gollerini kaydeden Van Persie, Zorya maçına yedek başladı. Sarı-lacivertliler Kjaer'in golünden sonra yıldız futbolcuya koştu. Stoch, Kjaer, Roman ve Van Persie sevinç yumağı oldu. Hollandalı futbolcu daha önceki Manchester maçında da oynamamıştı.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:10
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