Kadıköy’ün efendisi

Fenerbahçe, Avrupa’da sahasında son 12 müsabakada sadece bir kez kaybederken; diğer maçlarda 9 galibiyet 2 beraberlik aldı. Ayrıca ilk kez bir Ukrayna takımını yendi

Sarı-lacivertli takım Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 12 müsabakada sadece bir kez (geçen sezon Molde 1-3) kaybederken diğer maçlarda 9 galibiyet 2 beraberlik aldı. Kanarya, Molde maçında sonra oynadığı dönemde ise Avrupa'da sahasında sekiz galibiyet, bir beraberlik aldı ve kaybetmedi. Ekibimiz ayrıca son 12 maçın 8 tanesinde kalesinde gol görmedi. (% 67) Bu arada Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Ukrayna takımları ile sekiz kez karşılaştı ve ilk kez kazandı. Zorya karşısında evinde 2-0 kazanan Fenerbahçe, diğer yedi maçta dört beraberlik üç yenilgi almıştı.



KİEV, SHAkHTAR...

2006-0'de Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Dinamo Kiev'e 3-1 kaybeden sahasında 2-2 berabere kalan F.Bahçe, 2008-09'da Şampiyonlar Ligi grup aşamasında deplasmanda 1-0 kaybetmiş sahasında 0-0 berabere kalmıştı. Fenerbahçe geçen sezon ise Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Donetsk karşısında sahasında 0-0 berabere kaldı, deplasmanda 3-0 kaybetti ve elendi.



PERSİE'YE KOŞTULAR

F.Bahçe'nin G.Saray'ı 2-0 yendiği derbide sarı-lacivertlilerin gollerini kaydeden Van Persie, Zorya maçına yedek başladı. Sarı-lacivertliler Kjaer'in golünden sonra yıldız futbolcuya koştu. Stoch, Kjaer, Roman ve Van Persie sevinç yumağı oldu. Hollandalı futbolcu daha önceki Manchester maçında da oynamamıştı.