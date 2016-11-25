 ‘Güzel bir seri yakaladık’ – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    ‘Güzel bir seri yakaladık’

    ‘Güzel bir seri yakaladık’
    F.Bahçe'de Hasan Ali Kaldırım, güzel bir seri yakaladıklarını söyledi. Hasan Ali, "Çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Kilidi açmak önemliydi. Çok maç oynuyoruz, yorgunluk da var, taraftarımıza yanımızda oldukları için teşekkür ederiz. Güzel bir seri yakaladık. İyi gidiyoruz" diye konuştu.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:19
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