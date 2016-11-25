Finale çok var
Hollandalı teknik adam, “UEFA Avrupa Ligi’nde final gibi uzak bir hedefi şu an için düşünmeyeceğiz. Maç maç bakacağız ve Avrupa’da nereye geleceğimizi göreceğiz” dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi'nde Zorya'yı yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İlk olarak maçı değerlendiren Advocaat, "Skor anlamında ikinci yarı olumluydu. İlk yarıdaki futboldan mutlu değildim. Buna rağmen fazla pozisyona girmelerine izin vermedik. İlk yarıda kazanmak istediğimizi göstermedik. Soyunma odasında oyuncularıma bazı şeyler söyledim. Rakibin rahat oynamasını durdurduk. Galibiyeti hak ettik. Bu şekilde devam etmeliyiz" dedi. Ligde pazar günü Rize ile oynanacak maça dikkat çeken Advocaat, "Herkes Feyenoord'u konuşmaya başladı ama o maça kadar daha 3 karşılaşmamız var. Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk için çok konuşmak için erken. Final gibi uzak bir hedefi şu an için düşünmeyeceğiz. Maç maç bakacağız" diye konuştu.
STOCH'A ÖVGÜLER DİZDİ
Sonradan oyuna girip takımın ilk golünü atan Stoch'u da öven Hollandalı çalıştırıcı, "Stoch'u her gün antrenmanlarda izliyorum. Her zaman yüzde yüzünü veriyor. Bazen oynamadı bazen de yedek kulübesine bile alınmıyordu. Güzel gol attı ama onun dışında da iyi iş çıkardı. Takıma iyi katkı verdi" ifadesini kullandı.
FUTBOLCULARIN KEYFİ YERİNE GELDİ
F.Bahçeli futbolcular, Zorya maçında Stoch ve Kjaer golleriyle gelen zaferi önce saha içerisinde, ardından da soyunma odasında dolasıya kutladılar.
STOCH'A ÖVGÜLER DİZDİ
Sonradan oyuna girip takımın ilk golünü atan Stoch'u da öven Hollandalı çalıştırıcı, "Stoch'u her gün antrenmanlarda izliyorum. Her zaman yüzde yüzünü veriyor. Bazen oynamadı bazen de yedek kulübesine bile alınmıyordu. Güzel gol attı ama onun dışında da iyi iş çıkardı. Takıma iyi katkı verdi" ifadesini kullandı.
FUTBOLCULARIN KEYFİ YERİNE GELDİ
F.Bahçeli futbolcular, Zorya maçında Stoch ve Kjaer golleriyle gelen zaferi önce saha içerisinde, ardından da soyunma odasında dolasıya kutladılar.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:52
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