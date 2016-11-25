Fenerbahçe ara vermedi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde dün Zorya'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ara vermeden Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına start verdi. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetimindeki antrenmanda dün akşamki Zorya Luhansk maçının 11'inde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise üst sahada gerçekleştirdikleri antrenmana koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden çalışma, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Adaylar beklemede!
Toplam 18
Yorum
ender ne tolunayı bilader onuun hoca olduguna inanmıyprum onu gec tek hoca mustafa raşit akçay
- Riekerink devam etsin
Toplam 10
Yorum
Aslan BU ADAM ÜNAL AYSAL'A TAKIMI 100 MILYONA VERENLERDENDI
- Sorun Eren’de değil
Toplam 14
Yorum
Aslan EREN ZAMANINDA B.LEVERKUSEN'E BÜYÜK PARAYA TRANSFER EDILDIGINDEDE EREN PRES YAPAMIYAN RAKIBE BASKI KURAMAYAN 70 MODEL SANTRAFODU BU ADAMIN FIZIKI DURUMU BU
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