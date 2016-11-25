Fenerbahçe ara vermedi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde dün Zorya'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ara vermeden Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına start verdi. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetimindeki antrenmanda dün akşamki Zorya Luhansk maçının 11'inde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise üst sahada gerçekleştirdikleri antrenmana koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden çalışma, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.



Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.