Fener ezdi geçti
THY Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, İtalyan ekibi EA Milan’ı deplasmanda devirdi, 6. galibiyetini elde etti. 18 sayıyla oynayan Sloukas, Kanarya’yı zafere taşıdı.
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 9. hafta maçında Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 79-70 yenerek altıncı galibiyetini elde etti. Düşük yüzdeyle hücum eden rakibine karşı Kalinic'in yanı sıra Antic ve Sloukas ile de skor üreten sarı lacivertliler ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı. Sloukas ve Kalinic'in çift haneli sayılara ulaştığı ikinci çeyrek sonunda Fenerbahçe soyunma odasına 44-36 üstün gitti. Maçın ikinci yarısında ise büyük çekişme yaşandı. Üçüncü çeyrekte üstünlüğü ele alan İtalyan temsilcisi faul problemleri nedeniyle aksayan Fenerbahçe savunmasını da değerlendirerek son bölüme 63-58 üstünlükle gitmeyi başardı. Ancak son çeyrekte özellikle Sloukas'ın müthiş oyunu ile rakibine üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler salondan 79-70 galip ayrıldı.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:03
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