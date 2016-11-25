 F.Bahçe için kazanacağız! – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    için kazanacağız!

    F.Bahçe için kazanacağız!
    Teknik Direktörü , 'ye yenildikleri karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Vernydub, F.Bahçe'nin iyi oynadığı belirterek "Çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Zorlu deplasmanlara çıktık. Deplasmanda kazanamıyoruz diye bir şey yok. F.Bahçe'yi tebrik ederim, iyi bir oyun ortaya koydular" dedi. Son maç F.Bahçe'ye yardım etmek istediklerini vurgulayan Vernydub, "Manchester'ı yenersek, F.Bahçe'ye yardımcı olacağız. Evimizde oynuyoruz, Manchester'ı yenmek için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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