Derbi etkisi

Ülker Stadı’nda yaklaşık 20 bin F.Bahçeli, Zorya maçında 90 dakika susmadı. 2. yarıda gelen gollerle coşku tavan yaptı. Kadıköy, ‘sarı-lacivert-şampiyon-Fener’ tezahüratlarıyla yankılandı.

G.Saray zaferiyle havaya giren Fenerbahçe tribünleri, Zorya maçında da '12. Adam' görevini fazlasıyla yerine getirdi. Derbide sezonun taraftar rekorunu kıran sarılacivertliler, Zorya karşılaşmasına aynı ilgiyi göstermese de G.Saray maçındaki gibi büyük coşkuyu yansıtmayı başardı. Karşılaşmanın iş çıkış saatine denk gelmesi ve hafta ortası olmasına rağmen yaklaşık 20 bin taraftar, 90 dakika boyunca Ülker Stadı'nda müthiş bir ambiyans yarattı. Ukrayna temsilcisinin ise sadece 10 taraftarı deplasman tribününde takımlarına destek oldu.



VAN PERSİE'YE SEVGİ SELİ

İkinci yarıda gelen gollerle daha da coşan F.Bahçeliler, bütün tribünlerle karşılıklı 'sarı-lacivert-şampiyon-Fener' tezahüratıyla Kadıköy'ü inletti. Taraftarlar, bir ara ısınmak için kenara gelen derbinin golcüsü van Persie'ye sevgi tezahüratları yapıp, alkış yağmuruna tuttular. 2-0'dan sonra coşku zirve yaptı; Ülker Stadı 'üç, üç, üç' sesleriyle inledi. Sarı-lacivertliler'in Euro 2016'da İzlandalılar'la ünlü olan balina çağırma sesi 'Huh' tezahüratını, senkronize şekilde mükemmel yapması görülmeye değerdi ve zafer gecesine renk kattı.