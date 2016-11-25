 Bir Kjaer klasiği! – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Bir Kjaer klasiği!

    Bir Kjaer klasiği!

    Danimarkalı dün akşam da işbaşındaydı. Savunmada hatasız oynayan 27 yaşındaki futbolcu, bir de gol attı. İlk maçta ’yi yenilgiden kurtaran tecrübeli oyuncu, Kadıköy’de de perdeyi kapattı.

    savunmasının kilit ismi Simon Kjaer dün akşam da beklentileri karşıladı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi, savunmada Skrtel ile birlikte hatasız oynarken, takımının galibiyetini tescilleyen isimdi. Ukrayna'daki ilk maçta attığı son dakika golüyle Kanarya'yı yenilgiden kurtaran Danimarkalı yıldız, 67. dakikada Fenerbahçe'nin ikinci golünü atarak, taraftarlara rahat bir nefes aldırdı. Avrupa'daki gol sayısını ikiye çıkaran Kjaer, Süper Lig'de de bir kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Maçtan sonra bir hayli mutlu olan tecrübeli oyuncu, "Her kulvarda en iyisi olmak için mücadelemizi sürKjaer'in golü sonrası Fenerbahçeli futbolcular işte böyle sevindi. düreceğiz" diye konuştu.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:51
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