Alper Potuk adeta kanatlandı!

Son dönemde oynadığı futbolla F.Bahçe'de en çok ön plana çıkan isimlerden olan Alper Potuk, Zorya karşısında Kjaer'in golünün asistini yaptı.

Maç boyunca kanatlardan etkili girişleri ile dikkat çeken 25 yaşındaki orta saha yaptığı 5 ortanın 4'ünde isabet sağlarken, sahanın bu alanda en iyisi oldu. Girdiği 12 ikili mücadelenin de 7'sini kazandı. Geçen sezon 45 maçta 5 gol, 7 asistle oynayan Potuk, bu yıl da 15 karşılaşmada 1 gol, 3 asist üretirken toplamda 16 gole direkt katkı sağlamayı başardı. Milli yıldız maç sonu da maça kötü başladıklarını sonrasında toparladıklarını belirtip, "Kazandığımız için mutluyuz" dedi.