 Advocaat bile dayanamadı – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Advocaat bile dayanamadı

    Advocaat bile dayanamadı

    Fenerbahçe'de dün ilk 11'de Van Persie'nin yerine vardı.

    Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 7 golle Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Nijeryalı dün gece 5 maç sonra ilk 11'de yer buldu. Ancak tıpkı sonradan dahil olduğu Manchester United maçında olduğu gibi vurdumduymaz tavırlarını dün de sahaya yansıtan ve 17'de 3'e 1 pozisyonda ceza alanı dışından şut atan 'ye teknik direktör Advocaat ancak 45 dakika dayanabildi ve ikinci yarıya Stoch ile başladı. Slovak futbolcu da attığı muhteşem golle kendini gösterdi.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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