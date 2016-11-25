Advocaat bile dayanamadı
Fenerbahçe'de dün ilk 11'de Van Persie'nin yerine Emenike vardı.
Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 7 golle Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Nijeryalı dün gece 5 maç sonra ilk 11'de yer buldu. Ancak tıpkı sonradan dahil olduğu Manchester United maçında olduğu gibi vurdumduymaz tavırlarını dün de sahaya yansıtan ve 17'de 3'e 1 pozisyonda ceza alanı dışından şut atan Emenike'ye teknik direktör Advocaat ancak 45 dakika dayanabildi ve ikinci yarıya Stoch ile başladı. Slovak futbolcu da attığı muhteşem golle kendini gösterdi.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:59
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