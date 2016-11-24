Yüzde 80-85’le oynuyorum

Van Persie, gollerini atmasına rağmen ilginç bir itirafta bulundu. Advocaat'ın fizik olarak hazır olmadığı eleştirilerini kabul eden usta forvet, "Şu an kapasitemin yüzde 80-85'ini kullanıyorum. Yüzde 100 olması için birkaç hafta daha gerekli" dedi.



Feyenoord biletleri bitti

Sarı -lacivertli yönetim, Avrupa Ligi'nin son haftasında Feyenoord ile Hollanda'da oynayacakları maçta kendilerine ayrılan 1200 biletin tükendiğini açıkladı. Resmi siteden, taraftarlara teşekkür edilirken artık bilet talebinde bulunmamaları istendi.