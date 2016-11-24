 Yüzde 80-85’le oynuyorum – Fotomaç – 24 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Yüzde 80-85’le oynuyorum

    Yüzde 80-85’le oynuyorum
    Van Persie, gollerini atmasına rağmen ilginç bir itirafta bulundu. Advocaat'ın fizik olarak hazır olmadığı eleştirilerini kabul eden usta forvet, "Şu an kapasitemin yüzde 80-85'ini kullanıyorum. Yüzde 100 olması için birkaç hafta daha gerekli" dedi.

    Feyenoord biletleri bitti
    Sarı -lacivertli yönetim, Avrupa Ligi'nin son haftasında Feyenoord ile Hollanda'da oynayacakları maçta kendilerine ayrılan 1200 biletin tükendiğini açıkladı. Resmi siteden, taraftarlara teşekkür edilirken artık bilet talebinde bulunmamaları istendi.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:27
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yüzde 80-85’le oynuyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.