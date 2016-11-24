Yüzde 80-85’le oynuyorum
Van Persie, gollerini atmasına rağmen ilginç bir itirafta bulundu. Advocaat'ın fizik olarak hazır olmadığı eleştirilerini kabul eden usta forvet, "Şu an kapasitemin yüzde 80-85'ini kullanıyorum. Yüzde 100 olması için birkaç hafta daha gerekli" dedi.
Feyenoord biletleri bitti
Sarı -lacivertli yönetim, Avrupa Ligi'nin son haftasında Feyenoord ile Hollanda'da oynayacakları maçta kendilerine ayrılan 1200 biletin tükendiğini açıkladı. Resmi siteden, taraftarlara teşekkür edilirken artık bilet talebinde bulunmamaları istendi.
Feyenoord biletleri bitti
Sarı -lacivertli yönetim, Avrupa Ligi'nin son haftasında Feyenoord ile Hollanda'da oynayacakları maçta kendilerine ayrılan 1200 biletin tükendiğini açıkladı. Resmi siteden, taraftarlara teşekkür edilirken artık bilet talebinde bulunmamaları istendi.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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