Sıkıntı çıkaracağız!
Fenerbahçe'nin rakibi Zorya dün İstanbul'a geldi.
Ukrayna ekibi son idmanını Ülker Stadı'nda yaparken, teknik direktör Yuri Vernydub, "Az da olsa gruptan çıkma şansımız var. Doğru taktikle, Fenerbahçe'ye sıkıntı çıkarmak istiyoruz. Fenerbahçe sezon başından daha iyi. Volkan Demirel ve Van Persie efsane oyuncular. Topal da çok iyi. Bunları bilerek geldik" diye konuştu. Orta sahada görev yapan Grechyshkin ise sıkı bir maç olacağını, taraftar baskısını hissedeceklerini söyledi.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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