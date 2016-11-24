 Sıkıntı çıkaracağız! – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Sıkıntı çıkaracağız!

    Sıkıntı çıkaracağız!

    Fenerbahçe'nin rakibi Zorya dün İstanbul'a geldi.

    Ukrayna ekibi son idmanını Ülker Stadı'nda yaparken, teknik direktör Yuri Vernydub, "Az da olsa gruptan çıkma şansımız var. Doğru taktikle, Fenerbahçe'ye sıkıntı çıkarmak istiyoruz. Fenerbahçe sezon başından daha iyi. Volkan Demirel ve Van Persie efsane oyuncular. Topal da çok iyi. Bunları bilerek geldik" diye konuştu. Orta sahada görev yapan Grechyshkin ise sıkı bir maç olacağını, taraftar baskısını hissedeceklerini söyledi.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:04
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