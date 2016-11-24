 RVP'nin yerine Emenike – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    RVP'nin yerine

    RVP'nin yerine Emenike

    Son dönemde attığı gollerle takımı sırtlayan Van Persie bugün kulübede olacak. İleride Sow- yer alacak

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, son haftaların formda ismi Robin van Persie'yi Zorya maçında dinlendirmesi bekleniyor. Galatasaray derbisinde iki gole de imza atan ve ligde son 3 haftada 5 kez rakip fileleri havalandıran Hollandalı forvet, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son Manchester United maçında da forma giymemişti. Van Persie'nin haftada 3 maç oynayamayacağını daha önceki basın toplantılarında dile getiren Advocaat'ın, forvette Sow ile birlikte Emmanuel 'ye şans vereceği öğrenildi. Öte yandan sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın yerine de ilk 11'de Roman Neustadter'in yer alması yüksek olasılık... Kırmızı kart cezası nedeniyle derbide görev alamayan Mehmet Topal Emenike , 4 de asist yaptı. ise formasına kavuşacak.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:01
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