RVP'nin yerine Emenike
Son dönemde attığı gollerle takımı sırtlayan Van Persie bugün kulübede olacak. İleride Sow-Emenike yer alacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, son haftaların formda ismi Robin van Persie'yi Zorya maçında dinlendirmesi bekleniyor. Galatasaray derbisinde iki gole de imza atan ve ligde son 3 haftada 5 kez rakip fileleri havalandıran Hollandalı forvet, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son Manchester United maçında da forma giymemişti. Van Persie'nin haftada 3 maç oynayamayacağını daha önceki basın toplantılarında dile getiren Advocaat'ın, forvette Sow ile birlikte Emmanuel Emenike'ye şans vereceği öğrenildi. Öte yandan sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın yerine de ilk 11'de Roman Neustadter'in yer alması yüksek olasılık... Kırmızı kart cezası nedeniyle derbide görev alamayan Mehmet Topal Emenike , 4 de asist yaptı. ise formasına kavuşacak.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
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Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
RVP'nin yerine Emenike haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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