 Potada rakip Armani Milan – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Potada rakip Armani Milan

    Potada rakip Armani Milan
    Fenerbahçe Basketbol Takımı da bu gece THY Avrupa Ligi'nde sahne alacak. Rakip İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani. Milano'da 22.45'te başlayacak mücadeleyi Lig TV3 ve TRT Spor naklen yayınlayacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler 8 maçta 5 galibiyet 3 yenilgi ile 6. sırada yer alırken, 4'er galibiyet ve mağlubiyet alan Emporio Milan averajla 10. sırada bulunuyor.

    DATOME: KAZANMAMIZ GEREK
    F.Bahçe'nin İtalyan forveti Luigi Datome, çıkışa geçmeleri için Emporia Armani maçını kazanmaları gerektiğini söyledi. 28 yaşındaki yıldız, "Geçen yaz NBA'e dönmek için fırsatım oldu ancak F.Bahçe'de oynamak da harika. Dörtlü final için kaldık" dedi.


    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:59
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