Potada rakip Armani Milan
Fenerbahçe Basketbol Takımı da bu gece THY Avrupa Ligi'nde sahne alacak. Rakip İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani. Milano'da 22.45'te başlayacak mücadeleyi Lig TV3 ve TRT Spor naklen yayınlayacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler 8 maçta 5 galibiyet 3 yenilgi ile 6. sırada yer alırken, 4'er galibiyet ve mağlubiyet alan Emporio Milan averajla 10. sırada bulunuyor.
DATOME: KAZANMAMIZ GEREK
F.Bahçe'nin İtalyan forveti Luigi Datome, çıkışa geçmeleri için Emporia Armani maçını kazanmaları gerektiğini söyledi. 28 yaşındaki yıldız, "Geçen yaz NBA'e dönmek için fırsatım oldu ancak F.Bahçe'de oynamak da harika. Dörtlü final için kaldık" dedi.
DATOME: KAZANMAMIZ GEREK
F.Bahçe'nin İtalyan forveti Luigi Datome, çıkışa geçmeleri için Emporia Armani maçını kazanmaları gerektiğini söyledi. 28 yaşındaki yıldız, "Geçen yaz NBA'e dönmek için fırsatım oldu ancak F.Bahçe'de oynamak da harika. Dörtlü final için kaldık" dedi.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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