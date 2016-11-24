Maçı izleyemeyecekler!

PFDK, Fenerbahçe'ye derbide çirkin ve kötü tezahürat yapıldığı gerekçesiyle bazı tribünlerdeki taraftarların girişlerinin engellenmesi cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK), Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maça ceza geldi.



PFDK, bugün yapılan toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı derbi maç için de her iki kulübe ceza verildi. PFDK'nın ilgili kararları şöyle:



"Fenerbahçe'nin, 20.11.2016 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Migros Kale Arkası Üst Tribün A,B.C,D,E,F, Migros Kale Arkası Alt Tribün I,J,K,L,M,N, Okul Açık Kale Arkası Üst Tribün A,B.C,D,E,F,G,H, Okul Açık Kale Arkası Alt Tribün I, J,K,L,M,N,O,P, Fenerium Üst Tribün B,C, Maraton Üst Tribün B,C,D bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, (Oyçokluğu)



Aynı müsabakada Fenerbahçe görevlisi Hüseyin Dumlupınar'ın, yayıncı kuruluş çalışanına yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 23 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir"