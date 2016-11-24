Kanarya’nın 3 eksiği var
F.Bahçe 'de Zorya maçı öncesi 3 eksik var. Sakatlığı nedeniyle derbiyi kaçıran Lens, Zorya karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Ayrıca ismi UEFA listesinde bulunmayan Aatif ile Fernandao da Zorya maçında kural gereği oynayamayacak.
Siteden taraftara uyarı
Kulüpten Zorya maçı ile ilgili taraftarlara uyarı yapıldı. Resmi siteden yayınlanan açıklamada sarı-lacivertli taraftarlardan, ceza getirecek hareketlerden kaçınılması ve özellikle merdiven boşluklarına oturulmaması istendi.
Siteden taraftara uyarı
Kulüpten Zorya maçı ile ilgili taraftarlara uyarı yapıldı. Resmi siteden yayınlanan açıklamada sarı-lacivertli taraftarlardan, ceza getirecek hareketlerden kaçınılması ve özellikle merdiven boşluklarına oturulmaması istendi.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
Kanarya’nın 3 eksiği var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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