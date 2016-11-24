 Kanarya’nın 3 eksiği var – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Kanarya’nın 3 eksiği var

    Kanarya’nın 3 eksiği var
    F.Bahçe 'de Zorya maçı öncesi 3 eksik var. Sakatlığı nedeniyle derbiyi kaçıran Lens, Zorya karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Ayrıca ismi UEFA listesinde bulunmayan Aatif ile da Zorya maçında kural gereği oynayamayacak.

    Siteden taraftara uyarı
    Kulüpten Zorya maçı ile ilgili taraftarlara uyarı yapıldı. Resmi siteden yayınlanan açıklamada sarı-lacivertli taraftarlardan, ceza getirecek hareketlerden kaçınılması ve özellikle merdiven boşluklarına oturulmaması istendi.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:23
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