Kadroya geri döndü

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9 Ekim'de İzlanda'yla oynadığı maçta sakatlanan Ozan, 1,5 ay forma giyemedi. Fenerbahçe'de son olarak 2 Ekim'de Süper Lig'de Osmanlıspor maçında forma giyen Ozan, daha sonraki 7 resmi maçı da kaçırdı.

VAN PERSİE KULÜBEDE, EMENİKE 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin gollerini kaydeden Hollandalı yıldız Van Persie, Zorya karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

Teknik direktör Advocaat, Van Persie'yi Zorya karşısında dinlendirmeyi tercih etti. Son haftaların golcü ismi Van Persie, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Manchester United maçında da forma şansı bulamamıştı.

Van Persie'nin yerine sahaya çıkan Nijeryalı futbolcu Emenike ise 5 maç sonra ilk 11'de yer aldı. Van Persie'yle bu sezon tüm kulvarlarda takımın 7 golle en skorer ismi olan Emenike, son olarak Spor Toto Süper Lig'de 24 Ekim'deki Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de forma giymişti.

TEK EKSİK LENS

Fenerbahçe'de tek eksik futbolcu sakatlığı devam eden Jeremain Lens oldu.

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisini de kaçıran Hollandalı futbolcu, Zorya karşısında da kadroya alınmadı.

Sarı-lacivertli takımda, UEFA listesinde olmayan Jose Fernandao ve Aatif Chahechouhe'nin yanı sıra sakatlığı geçmesine rağmen hazır olmayan Gregory van der Wiel de kadroya dahil edilmedi.