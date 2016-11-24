Kadroya geri döndü
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, sakatlıktan kurtuldu ve 53 gün sonra maç kadrosuna dahil edildi.
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9 Ekim'de İzlanda'yla oynadığı maçta sakatlanan Ozan, 1,5 ay forma giyemedi. Fenerbahçe'de son olarak 2 Ekim'de Süper Lig'de Osmanlıspor maçında forma giyen Ozan, daha sonraki 7 resmi maçı da kaçırdı.
VAN PERSİE KULÜBEDE, EMENİKE 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin gollerini kaydeden Hollandalı yıldız Van Persie, Zorya karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
Teknik direktör Advocaat, Van Persie'yi Zorya karşısında dinlendirmeyi tercih etti. Son haftaların golcü ismi Van Persie, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Manchester United maçında da forma şansı bulamamıştı.
Van Persie'nin yerine sahaya çıkan Nijeryalı futbolcu Emenike ise 5 maç sonra ilk 11'de yer aldı. Van Persie'yle bu sezon tüm kulvarlarda takımın 7 golle en skorer ismi olan Emenike, son olarak Spor Toto Süper Lig'de 24 Ekim'deki Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de forma giymişti.
TEK EKSİK LENS
Fenerbahçe'de tek eksik futbolcu sakatlığı devam eden Jeremain Lens oldu.
Sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisini de kaçıran Hollandalı futbolcu, Zorya karşısında da kadroya alınmadı.
Sarı-lacivertli takımda, UEFA listesinde olmayan Jose Fernandao ve Aatif Chahechouhe'nin yanı sıra sakatlığı geçmesine rağmen hazır olmayan Gregory van der Wiel de kadroya dahil edilmedi.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:28
- Maçı izleyemeyecekler!
Toplam 15
Yorum
ümit tff beşektaşı şamiyon yapmak için girişimlerine devam ediyor
- Fenerbahçe Avrupa'da da durmuyor!
Toplam 3
Yorum
SÜPER_FENER TEBRİKLER FENERBAHÇEM HARİKA GOLERDİ STOCHUN GOLÜ ENFESTİ TEK KELİME
- Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
Toplam 28
Yorum
kartall oyuncularımız savsaklamasınlar yeter.kievi burda elimizden kaçırdık ama orada yenecek hayli hayli gücümüz var.teknik heyetinde oyuncuları böyle motive etmesi lazım,yok berebere kalırsak böyle olur yok onlar berabere kalırsa şöyle olur.bu hesapların hiç birine gerek yok.tek çare yeneceksin arkadaş,gerisini rakipler düşünsün.
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