Kadıköy kalesi
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 8 maçı kaybetmedi (Son 6 maçtan galip ayrıldı). En son Manchester United'i Ülker Stadı'nda 2-1 deviren sarı-lacivertliler bu sürede 7 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 12 gol atıp sadece 3 gol yedi. Kanarya, Kadıköy'de son olarak 17 Eylül 2015'te Norveç ekibi Molde'ye 3-1 yenilmişti.
HEP BİR İLK VARDIR
Kanarya, Ukrayna takımlarına karşı Avrupa kupalarında galibiyet alamadı. Avrupa arenasında Ukrayna temsilcileriyle 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 3 yenilgi ve 4 beraberlik elde etti. Kadıköy'de Ukrayna ekipleriyle oynadığı 3 mücadelede de sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bugün ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
HEP BİR İLK VARDIR
Kanarya, Ukrayna takımlarına karşı Avrupa kupalarında galibiyet alamadı. Avrupa arenasında Ukrayna temsilcileriyle 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 3 yenilgi ve 4 beraberlik elde etti. Kadıköy'de Ukrayna ekipleriyle oynadığı 3 mücadelede de sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bugün ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan flaş transfer açıklaması
Toplam 4
Yorum
erhan şimdiye kadar verdiğin emeklere teşekkür ederiz fakat kalmanı istemiyorum
- Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
Toplam 1
Yorum
CLman GS coluk cocuga kalirsa onuynda sozleri boyle olur... nerde oynadigni ve oldugunu bilmeyen oyuncular ve anlatamayan yoneticiler..batirdiniz!
- Talisca harekatı
Toplam 1
Yorum
BJK1903 12 milyon euro olsa bile Al Fiko Başkan Talisca Turkiyenin Yeni Alexi Asla Kacırmamaliyiz
Kadıköy kalesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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