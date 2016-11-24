 Kadıköy kalesi – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Kadıköy kalesi

    Kadıköy kalesi
    , Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 8 maçı kaybetmedi (Son 6 maçtan galip ayrıldı). En son Manchester United'i Ülker Stadı'nda 2-1 deviren sarı-lacivertliler bu sürede 7 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 12 gol atıp sadece 3 gol yedi. Kanarya, Kadıköy'de son olarak 17 Eylül 2015'te Norveç ekibi Molde'ye 3-1 yenilmişti.

    HEP BİR İLK VARDIR
    Kanarya, Ukrayna takımlarına karşı Avrupa kupalarında galibiyet alamadı. Avrupa arenasında Ukrayna temsilcileriyle 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 3 yenilgi ve 4 beraberlik elde etti. Kadıköy'de Ukrayna ekipleriyle oynadığı 3 mücadelede de sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bugün ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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