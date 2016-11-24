 İşte taraftar sayısı – Fotomaç – 24 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İşte taraftar sayısı

    İşte taraftar sayısı

    Fenerbahçeli taraftarlar maçında tribünlerin büyük bir bölümünü boş bıraktı.

    Geçen hafta sonu Galatasaray derbisinde tribünleri tıklım tıklım dolduran ve Spor Toto Süper Lig'de sezonun taraftar rekorunu kıran sarı-lacivertli futbolseverler, karşılaşmasına ise ilgi göstermedi.

    'nda yaklaşık 15 bin futbolsever maçı takip etti. Galatasaray derbisinde ise statta 44 bin 754 biletli seyirci yer almıştı.

    Ukrayna temsilcisinin ise sadece 10 taraftarı deplasman tribününde takımlarına destek oldu.

    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte taraftar sayısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.