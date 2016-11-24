İşte taraftar sayısı
Fenerbahçeli taraftarlar Zorya maçında tribünlerin büyük bir bölümünü boş bıraktı.
Geçen hafta sonu Galatasaray derbisinde tribünleri tıklım tıklım dolduran ve Spor Toto Süper Lig'de sezonun taraftar rekorunu kıran sarı-lacivertli futbolseverler, Zorya karşılaşmasına ise ilgi göstermedi.
Ülker Stadı'nda yaklaşık 15 bin futbolsever maçı takip etti. Galatasaray derbisinde ise statta 44 bin 754 biletli seyirci yer almıştı.
Ukrayna temsilcisinin ise sadece 10 taraftarı deplasman tribününde takımlarına destek oldu.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:30
- Maçı izleyemeyecekler!
Toplam 15
Yorum
ümit tff beşektaşı şamiyon yapmak için girişimlerine devam ediyor
- Fenerbahçe Avrupa'da da durmuyor!
Toplam 3
Yorum
SÜPER_FENER TEBRİKLER FENERBAHÇEM HARİKA GOLERDİ STOCHUN GOLÜ ENFESTİ TEK KELİME
- Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
Toplam 28
Yorum
kartall oyuncularımız savsaklamasınlar yeter.kievi burda elimizden kaçırdık ama orada yenecek hayli hayli gücümüz var.teknik heyetinde oyuncuları böyle motive etmesi lazım,yok berebere kalırsak böyle olur yok onlar berabere kalırsa şöyle olur.bu hesapların hiç birine gerek yok.tek çare yeneceksin arkadaş,gerisini rakipler düşünsün.
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