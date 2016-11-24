İşte taraftar sayısı

Geçen hafta sonu Galatasaray derbisinde tribünleri tıklım tıklım dolduran ve Spor Toto Süper Lig'de sezonun taraftar rekorunu kıran sarı-lacivertli futbolseverler, Zorya karşılaşmasına ise ilgi göstermedi.

Ülker Stadı'nda yaklaşık 15 bin futbolsever maçı takip etti. Galatasaray derbisinde ise statta 44 bin 754 biletli seyirci yer almıştı.

Ukrayna temsilcisinin ise sadece 10 taraftarı deplasman tribününde takımlarına destek oldu.