 Gol iptal edildi – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Gol iptal edildi

    Gol iptal edildi

    UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5'inci maçında Fenerbahçe sahasında Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanırken, rakip takımın 1 golü ofsayt nedeniyle sayılmadı.

    Sarı-lacivertliler ilk yarıda kontrolü elinde tutsa da, çok adamla defans yapan Zorya karşısında üretken bir görüntü çizemedi. Fenerbahçe, Emenike ile yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, Ukrayna temsilcisinin ağlara giden bir topu gol değeri kazanmadı.

    28. dakikada Sobol'un sol kanattan ortasında pasında topla buluşan 'ın vuruşu filelerle buluştu ancak yan hakem, Vladyslav Kulach için ofsayt bayrağını kaldırdı.

    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:43
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