Gol iptal edildi
UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5'inci maçında Fenerbahçe sahasında Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanırken, rakip takımın 1 golü ofsayt nedeniyle sayılmadı.
Sarı-lacivertliler ilk yarıda kontrolü elinde tutsa da, çok adamla defans yapan Zorya karşısında üretken bir görüntü çizemedi. Fenerbahçe, Emenike ile yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, Ukrayna temsilcisinin ağlara giden bir topu gol değeri kazanmadı.
28. dakikada Sobol'un sol kanattan ortasında pasında topla buluşan Vladyslav Kulach'ın vuruşu filelerle buluştu ancak yan hakem, Vladyslav Kulach için ofsayt bayrağını kaldırdı.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:43
- Drogba sevinci
Toplam 16
Yorum
Hagi DROGBA TEKNIK DIREKTÖRÜMÜZ OLSUN
- Talisca harekatı
Toplam 11
Yorum
kartall başkan bu bonservisi 13-14 e kadar çekebilirse alırız taliscayı.abaubakar ve canerin bonservisleride kesinlikle alınmalı
- Fenerbahçe Avrupa'da da durmuyor!
Toplam 4
Yorum
Zafer Helal olsun Fenerbahçe gurur duyuyorum takımımla
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