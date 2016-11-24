Gol iptal edildi

Sarı-lacivertliler ilk yarıda kontrolü elinde tutsa da, çok adamla defans yapan Zorya karşısında üretken bir görüntü çizemedi. Fenerbahçe, Emenike ile yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, Ukrayna temsilcisinin ağlara giden bir topu gol değeri kazanmadı.

28. dakikada Sobol'un sol kanattan ortasında pasında topla buluşan Vladyslav Kulach'ın vuruşu filelerle buluştu ancak yan hakem, Vladyslav Kulach için ofsayt bayrağını kaldırdı.



