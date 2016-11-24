 Fenerbahçe kazanmak istiyor! – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Fenerbahçe kazanmak istiyor!

    Fenerbahçe kazanmak istiyor!

    Süper Lig’de 3’üncü sıraya tırmanan sarı-lacivertliler, Zorya’yı yıkıp UEFA’da da tur kapısını açmayı hedefliyor. Galibiyetle birlikte Feyenoord da ManU’yu yenerse Fenerbahçe 2. turu garantileyecek

    Son 5 resmi maçını kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda bu akşam Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli takımda hedef; galibiyet serisine Zorya'yı da ekleyip tur için avantaj sağlamak. Kanarya kazanır, gruptaki diğer maçta da Feyenoord deplasmanda Manchester United'i yenerse Fenerbahçe 2. turu garantileyecek. UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 3 kez gruplara kalan sarı-lacivertli takım, hepsinde turu geçmişti. Avrupa kupalarında 213. sınavını verecek olan Fenerbahçe'nin 78 galibiyeti, 43 beraberliği, 91 yenilgisi bulunuyor.

    DEPLASMANDA TUTUNAMIYOR
    Kanarya, UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda çıktığı 46 maçta ise 25 galibiyet, 13 beraberlik alıp sadece 8 mağlubiyet yaşadı. Rakip Zorya ise Avrupa kupalarında tarihinde 18'inci maçını oynayacak. 7 galibiyeti, 5 beraberliği, 6 yenilgisi bulunan Ukrayna ekibi, bu sezon sahasında oynadığı Fenerbahçe ve Feyenoord maçlarında 1-1 berabere kalırken, Manchester United ve Feyenoord'a deplasmanda 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.

    Emre BOL
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:22
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