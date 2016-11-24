Fenerbahçe kazanmak istiyor!
Süper Lig’de 3’üncü sıraya tırmanan sarı-lacivertliler, Zorya’yı yıkıp UEFA’da da tur kapısını açmayı hedefliyor. Galibiyetle birlikte Feyenoord da ManU’yu yenerse Fenerbahçe 2. turu garantileyecek
Son 5 resmi maçını kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda bu akşam Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli takımda hedef; galibiyet serisine Zorya'yı da ekleyip tur için avantaj sağlamak. Kanarya kazanır, gruptaki diğer maçta da Feyenoord deplasmanda Manchester United'i yenerse Fenerbahçe 2. turu garantileyecek. UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 3 kez gruplara kalan sarı-lacivertli takım, hepsinde turu geçmişti. Avrupa kupalarında 213. sınavını verecek olan Fenerbahçe'nin 78 galibiyeti, 43 beraberliği, 91 yenilgisi bulunuyor.
DEPLASMANDA TUTUNAMIYOR
Kanarya, UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda çıktığı 46 maçta ise 25 galibiyet, 13 beraberlik alıp sadece 8 mağlubiyet yaşadı. Rakip Zorya ise Avrupa kupalarında tarihinde 18'inci maçını oynayacak. 7 galibiyeti, 5 beraberliği, 6 yenilgisi bulunan Ukrayna ekibi, bu sezon sahasında oynadığı Fenerbahçe ve Feyenoord maçlarında 1-1 berabere kalırken, Manchester United ve Feyenoord'a deplasmanda 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.
Emre BOL
DEPLASMANDA TUTUNAMIYOR
Kanarya, UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda çıktığı 46 maçta ise 25 galibiyet, 13 beraberlik alıp sadece 8 mağlubiyet yaşadı. Rakip Zorya ise Avrupa kupalarında tarihinde 18'inci maçını oynayacak. 7 galibiyeti, 5 beraberliği, 6 yenilgisi bulunan Ukrayna ekibi, bu sezon sahasında oynadığı Fenerbahçe ve Feyenoord maçlarında 1-1 berabere kalırken, Manchester United ve Feyenoord'a deplasmanda 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.
Emre BOL
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
Fenerbahçe kazanmak istiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.