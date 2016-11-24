 F.Bahçe çizmeyi ters giydirdi – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    F.Bahçe çizmeyi ters giydirdi

    F.Bahçe çizmeyi ters giydirdi

    Fenerbahçe, THY Euroleague'de EA7 Olimpia Milano'yu deplasmanda 79-70 mağlup etti.

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında konuk olduğu maçta, İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 79-70 mağlup etti.

    Karşılıklı basketlere sahne olan ve iki takımın da üç sayılık atışlarda başarılı olduğu maçın ilk periyodu, Fenerbahçe'nin 21-17'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

    İkinci çeyrekte etkili savunma yaparak rakibini top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe, farkı biraz daha açarak soyunma odasına 44-36 önde gitti.

    Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ve üçüncü çeyrekte Fenerbahçe potasına 27 sayı atan EA7 Emporio Armani Milan, final periyoduna 63-58 üstün girdi.

    Dördüncü periyotta başarılı takım savunması sergileyerek rakibini 7 sayıda tutan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 79-70 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe, bu sonuçla THY Avrupa Ligi'ndeki 6. galibiyetini elde etti. EA7 Emporio Armani Milan ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

    Sarı-lacivertli ekibin Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, karşılaşmada 18 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistlik performans sergileyerek galibiyette önemli rol oynadı. EA7 Emporio Armani Milan'da ise Rakim Sanders 17 sayı kaydetti.

    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:04
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