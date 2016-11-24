F.Bahçe çizmeyi ters giydirdi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında konuk olduğu maçta, İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 79-70 mağlup etti.

Karşılıklı basketlere sahne olan ve iki takımın da üç sayılık atışlarda başarılı olduğu maçın ilk periyodu, Fenerbahçe'nin 21-17'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte etkili savunma yaparak rakibini top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe, farkı biraz daha açarak soyunma odasına 44-36 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ve üçüncü çeyrekte Fenerbahçe potasına 27 sayı atan EA7 Emporio Armani Milan, final periyoduna 63-58 üstün girdi.

Dördüncü periyotta başarılı takım savunması sergileyerek rakibini 7 sayıda tutan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 79-70 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, bu sonuçla THY Avrupa Ligi'ndeki 6. galibiyetini elde etti. EA7 Emporio Armani Milan ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Sarı-lacivertli ekibin Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, karşılaşmada 18 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistlik performans sergileyerek galibiyette önemli rol oynadı. EA7 Emporio Armani Milan'da ise Rakim Sanders 17 sayı kaydetti.