''Emin adımlarla ilerliyoruz''

Ülker Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Alper, kazanmaları gereken bir müsabakaya çıktıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Karşılaşma beklediğimiz gibi başladı. Rakibimiz iyi kapandı. Kaptığı toplarla da hızlı ve iyi atağa çıktılar. Biz ise maça istediğimiz gibi başlayamadık. Devreye 0-0 girdik. İçeride tempoyu artırmamız ve maçı kazanmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarıda gerekeni yaptık ve önemli 3 puan aldık. Hem Avrupa'da hem de ligde yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz."

İlk yarıda takım olarak yoğun temponun yorgunluğunu hissettiklerini aktaran Alper, "İlk yarıda olumsuz bir futbol vardı. Bunu takım arkadaşlarımızla da konuştuk. Biraz yorgunluk vardı. UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam etmek için bu maçı yüzde 100 kazanmak zorundaydık. Fenerbahçe armasını hem Türkiye'de hem de Avrupa'da en iyi yere getirmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz." diye konuştu.

Alper, teknik direktör Dick Advocaat'ın verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştığını belirterek, "İlk geldiğinde hocamız beni kanatlarda kullanıyordu. Sonra Grasshoppers maçında orta sahaya çekmişti. Ondan sonra orta sahada kullanmaya başladı. Hocamız, konuştuğumuzda orta alanda daha verimli olduğumuzu söylüyor. Nerede oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Bütün hocalarımızdan bir şey öğreniyorum. Advocaat'tan da bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Kendisiyle bire bir çok konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.