Dick Advocaat: "Takım içi denge önemli"

UEFA Avrupa Ligi A Grubu beşinci maçında sarı-lacivertli takım evinde Zorya Luhansk'ı konuk etti. 2-0'lık galibiyetle maçı tamamlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat karşılaşmayı değerlendirdi."Takımınız planlarınızda hangi seviyede?" şeklinde gelen soruya deneyimli çalıştırıcı, "Skor anlamında özellikle bu akşam ikinci yarı olumlu ancak ilk yarı mutlu değildim. Rakip çok fazla topa sahip olsa bile buna rağmen pozisyon üretmelerine izin vermedik. Benim takımım ilk yarıda kazanmak istediğini göstermedi. Devre arasında oyuncularıma bir şeyler söyledim. İkinci yarıda rakibin rahat oyununu durdurduk. İkinci yarı galibiyeti hak ettik. Bu yolda devam etmeliyiz. Pazar günü bir karşılaşmamız daha var. Herkes Feyenoord maçını konuşmaya başlamış bile ancak Feyenoord maçına kadar 3 maç daha var. İkinci yarıdan mutluyum, ilk yarıdan değilim" diye konuştu."Benim için önemli olan galibiyet alabilmek" diyen Hollandalı çalıştırıcı, "Hangi oyuncu oynuyor golü kim atmış önemli değil, burada galip olmak önemli. Takım içi denge önemli. Emeneike, Sow ve Van Persie şans buluyor her maç farklı biri oynuyor. En iyi 11 hangisi ise sahada onlar olacak. Pazar günkü maç için Robin van Persie'yi saklıyorum. Emenike de bugün bu yüzden şans buldu. Oynamasa da parasını alıyor ve fit olmak zorunda. Yedek kulübesinde oturan diğer oyuncular da var ancak Emenike şans bulduğunda bu şansı daha da iyi değerlendirmeli" açıklamasını yaptı.Stoch'un her gün antrenmanlarda ve her zaman yüzde yüz şekilde çalıştığını aktaran Dick Advocaat, "Oynamasa bile hatta kulübede de yer bulmasa da çalışıyor. Golü çok güzeldi ancak gol dışında da çok iyi işler yaptı. Onun katkısından dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.Sadece 11-12 maçı geride bıraktıklarını aktaran Advocaat, "6 maçtır yenilmiyoruz takım iyi görüntü sergiliyor. Maçın ilk yarısında sergilediğimiz performanstan mutsuz olmama rağmen bunu söylüyorum. Ancak o kadar uzağı düşünmek istemiyorum. Pazar günü önemli bir karşılaşmaya çıkacağız ver maç maç düşünerek nereye kadar gideceğiz ligde ve Avrupa'da bunu göreceğiz" dedi.