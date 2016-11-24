CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - Zorya
Süper Lig’de 3’üncü sıraya tırmanan sarı-lacivertliler, Zorya’yı yıkıp UEFA’da da tur kapısını açmayı hedefliyor. Galibiyetle birlikte Feyenoord da ManU’yu yenerse Fenerbahçe 2. turu garantileyecek
DEPLASMANDA TUTUNAMIYOR
Kanarya, UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda çıktığı 46 maçta ise 25 galibiyet, 13 beraberlik alıp sadece 8 mağlubiyet yaşadı. Rakip Zorya ise Avrupa kupalarında tarihinde 18'inci maçını oynayacak. 7 galibiyeti, 5 beraberliği, 6 yenilgisi bulunan Ukrayna ekibi, bu sezon sahasında oynadığı Fenerbahçe ve Feyenoord maçlarında 1-1 berabere kalırken, Manchester United ve Feyenoord'a deplasmanda 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.
SAAT: 19.00
STAT: ÜLKER
YAYIN: TRT
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Alper, Josef de Souza, Volkan Şen, Emenike, Sow
ZORYA: Shevchenko, Kamenyuka, Sivakov, Forster, Sobol, Grechyshkin, Chaykovskiy, Karavaev, Kharatin, Petriak, Kulach
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:55
- Maçı izleyemeyecekler!
Toplam 12
Yorum
GSLİ Bize gelince konyada oynanan maçtan dolayı arenadaki maç seyircisiz oynatılıyor fenere gelince şahıslara ceza bu nasıl adalet nasıl zihniyet
- Maçı izleyemeyecekler!
Toplam 12
Yorum
fenerbahce beşiktasa 4 sallıcaz
- Boş sözleşmeye bile imza atarım
Toplam 8
Yorum
ETOOO ADAMIN KARAKÖKÜ BE
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