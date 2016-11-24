CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - Zorya

Son5 resmi maçını kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda bu akşam Ukrayna temsilcisi'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertli takımda hedef; galibiyet serisine Zorya'yı da ekleyip tur için avantaj sağlamak. Kanarya kazanır, gruptaki diğer maçta dadeplasmanda'i yenerse Fenerbahçe 2. turu garantileyecek. UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 3 kez gruplara kalan sarı-lacivertli takım, hepsinde turu geçmişti. Avrupa kupalarındasınavını verecek olan Fenerbahçe'ningalibiyeti,beraberliği,yenilgisi bulunuyor.Kanarya, UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda çıktığımaçta isegalibiyet,beraberlik alıp sadecemağlubiyet yaşadı. Rakip Zorya ise Avrupa kupalarında tarihindemaçını oynayacak.galibiyeti,beraberliği,yenilgisi bulunan Ukrayna ekibi, bu sezon sahasında oynadığıve Feyenoord maçlarındaberabere kalırken, Manchester United ve Feyenoord'a deplasmanda 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.

SAAT: 19.00

STAT: ÜLKER

YAYIN: TRT

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Alper, Josef de Souza, Volkan Şen, Emenike, Sow

ZORYA: Shevchenko, Kamenyuka, Sivakov, Forster, Sobol, Grechyshkin, Chaykovskiy, Karavaev, Kharatin, Petriak, Kulach



