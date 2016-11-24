Büyük adım olur
Hollandalı çalıştırıcı, grupta son hafta Feyenoord deplasmanına gideceklerini hatırlatarak, “Bu yüzden kazanmak istiyoruz. Kolay maç olmayacak. Kim fit durumdaysa onu oynatacağım” diye konuştu
F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Zorya Luhansk maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Önemli bir karşılaşma. Kazanırsak Avrupa serüveni açısından büyük bir adım atacağız. Son maçımız Feyenoord deplasmanı... Bu yüzden iyi bir sonuç almalıyız" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, rotasyon yapıp yapmayacağı konusunda ise takımda 22 oyuncunun bulunduğunu ve büyük rekabet olduğunu hatırlatarak, son antrenmanda kim fit durumda ise onları oynatacağını açıkladı.
FIRSAT KOLLAYACAKLAR
Zorya'nın kolay bir takım olmadığını vurgulayan Advocaat, "Bunu ilk karşılaşmada gördük. Shakhtar'dan 6 oyuncu aldılar. Kendi liglerinde 3'üncü sıradalar. Bizi üzerlerine çekip hata kollayacaklar ve kontratak yapmaya çalışacaklardır. Takımda rehavet olacağını sanmıyorum. Kolay maç olmayacak. Oyuncularımız da kolay olacağını düşünmüyorlar. Böyle olursa sorun yaşarlar" ifadelerini kullandı. Takımın iyi bir yola girmesini de değerlendiren Dick Advocaat, sözlerine şöyle devam etti:
SALİH DAHA AGRESİF
"Yeni bir takıma geldiğinizde oyuncuları bilmek için 6 haftaya ihtiyaç vardır. İlk geldiğimizde Avrupa'da galibiyetle başladık. Ligdeki 3 maçta da bence fena değildik ama 1 puan alabildik. Hala o kaybedilen puanları geri almaya çalışıyoruz. Örneğin Alper; geçen sezonu hep kanatta geçirmiş. Ama esas kalitesinin orta sahada olduğunu gördük. Aatif da kendisini geliştirdi. Ondan daha fazlasını bekliyorum. Salih idmanlarda son zamanlarda daha agresif. Umarım onun için de başlangıç olur."
AATİF'I O ZAMAN TANIMIYORDUM
Advocaat, Aatif'ın UEFA kadrosunda olmasını isteyip istemeyeceğiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Aatif'ı geldiğimde tam tanımıyordum. Bana o dönem heyecan vermedi. Fernandao da sakattı. O yüzden böyle bir karar aldık. Artık bunu neden, nasıl, niye diye düşünmeye gerek yok."
ALPER: ÇOK ADİL VE BABACAN BİRİ
Alper Potuk, Zorya'nın iyi takım olduğunu ilk maçta gördüklerini ancak taraftarın desteğiyle yenebileceklerini kaydetti. Basın toplantısına katılan oyuncu, "4 farklı hoca ile çalıştım. Hepsinden bir şey öğrendim. Advocaat babacan yaklaştı. Çok adaletli bir hoca. Görev verilen her mevkide oynarım" dedi.
FIRSAT KOLLAYACAKLAR
Zorya'nın kolay bir takım olmadığını vurgulayan Advocaat, "Bunu ilk karşılaşmada gördük. Shakhtar'dan 6 oyuncu aldılar. Kendi liglerinde 3'üncü sıradalar. Bizi üzerlerine çekip hata kollayacaklar ve kontratak yapmaya çalışacaklardır. Takımda rehavet olacağını sanmıyorum. Kolay maç olmayacak. Oyuncularımız da kolay olacağını düşünmüyorlar. Böyle olursa sorun yaşarlar" ifadelerini kullandı. Takımın iyi bir yola girmesini de değerlendiren Dick Advocaat, sözlerine şöyle devam etti:
SALİH DAHA AGRESİF
"Yeni bir takıma geldiğinizde oyuncuları bilmek için 6 haftaya ihtiyaç vardır. İlk geldiğimizde Avrupa'da galibiyetle başladık. Ligdeki 3 maçta da bence fena değildik ama 1 puan alabildik. Hala o kaybedilen puanları geri almaya çalışıyoruz. Örneğin Alper; geçen sezonu hep kanatta geçirmiş. Ama esas kalitesinin orta sahada olduğunu gördük. Aatif da kendisini geliştirdi. Ondan daha fazlasını bekliyorum. Salih idmanlarda son zamanlarda daha agresif. Umarım onun için de başlangıç olur."
AATİF'I O ZAMAN TANIMIYORDUM
Advocaat, Aatif'ın UEFA kadrosunda olmasını isteyip istemeyeceğiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Aatif'ı geldiğimde tam tanımıyordum. Bana o dönem heyecan vermedi. Fernandao da sakattı. O yüzden böyle bir karar aldık. Artık bunu neden, nasıl, niye diye düşünmeye gerek yok."
ALPER: ÇOK ADİL VE BABACAN BİRİ
Alper Potuk, Zorya'nın iyi takım olduğunu ilk maçta gördüklerini ancak taraftarın desteğiyle yenebileceklerini kaydetti. Basın toplantısına katılan oyuncu, "4 farklı hoca ile çalıştım. Hepsinden bir şey öğrendim. Advocaat babacan yaklaştı. Çok adaletli bir hoca. Görev verilen her mevkide oynarım" dedi.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
Büyük adım olur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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