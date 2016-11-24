 Boş sözleşmeye bile imza atarım – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Boş sözleşmeye bile imza atarım

    Boş sözleşmeye bile imza atarım

    Galatasaray derbisi sonrası olay açıklamalar yaparak sarı-lacivertli taraftarların bir kez daha sevgisini kazanan kaptan 'den sözleşme uzatma sorularına cevap geldi.

    Tecrübeli file bekçisi, eşiyle birlikte gittiği bir restoranda taraftarlarla sohbet edip tebrikleri kabul ederken, bir taraftarın "Abi F.Bahçe forması saha çok yakışıyor. Ne zaman sözleşme uzatacaksın" sorusuna "Ben hazırım koçum. Koysunlar önüme boş sözleşmeyi imzalayayım" cevabını verdi.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:11
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