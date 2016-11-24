Boş sözleşmeye bile imza atarım
Galatasaray derbisi sonrası olay açıklamalar yaparak sarı-lacivertli taraftarların bir kez daha sevgisini kazanan kaptan Volkan Demirel'den sözleşme uzatma sorularına cevap geldi.
Tecrübeli file bekçisi, eşiyle birlikte gittiği bir restoranda taraftarlarla sohbet edip tebrikleri kabul ederken, bir taraftarın "Abi F.Bahçe forması saha çok yakışıyor. Ne zaman sözleşme uzatacaksın" sorusuna "Ben hazırım koçum. Koysunlar önüme boş sözleşmeyi imzalayayım" cevabını verdi.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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