Boş sözleşmeye bile imza atarım

Galatasaray derbisi sonrası olay açıklamalar yaparak sarı-lacivertli taraftarların bir kez daha sevgisini kazanan kaptan Volkan Demirel'den sözleşme uzatma sorularına cevap geldi.

Tecrübeli file bekçisi, eşiyle birlikte gittiği bir restoranda taraftarlarla sohbet edip tebrikleri kabul ederken, bir taraftarın "Abi F.Bahçe forması saha çok yakışıyor. Ne zaman sözleşme uzatacaksın" sorusuna "Ben hazırım koçum. Koysunlar önüme boş sözleşmeyi imzalayayım" cevabını verdi.