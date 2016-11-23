''TFF Başkanı olabilirim''
Yazarımız Rıdvan Dilmen, 2019’da TFF Başkanı olmak istediğini açıkladı. Dilmen, “Yakışır mı? Bana yakışır. Milli Takımlar Koordinatörlüğü. O da yakışır...” dedi.
Fotomaç Gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalar yaptı. "Ben isteseydim Futbol Federasyonu'nda görev alırdım" diyen Dilmen, "Birilerini bir yere getirmek için kumpaslar kurdular, algı operasyonu yaptılar, hâlâ yapıyorlar da. O işlere kafamız çalışmaz. Ama ilk kez söylüyorum. Allah sağlık verirse 2019'da TFF Başkanı olmak isterim. Yakışır mı, bana yakışır. Milli Takım Koordinatörlüğü. O da yakışır..." dedi. Dilmen ayrıca, "Tırnaklarımla çalışa çalışa F.Bahçe ve Milli Takım'da top oynadım. Tırnaklarımla çalışa çalışa Türkiye'nin 1 numaralı yorumcusu oldum. Futbolda yeni bir moda yarattım. Ben Türkiye'de futbolu en iyi bilen adamlardan bir tanesiyim. Allahım'a şükürler olsun alnımız da ak dolaşan bir insanız" ifadelerini kullandı.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Nakit-Senet bölünmesi
Toplam 1
Yorum
Aslan PODOLSKI VE SNEIJDERIN HIC POZITIF KATKISI YOK GITMELERININ KATKISI OLUR
- ''TFF Başkanı olabilirim''
Toplam 6
Yorum
Adıbelli Sana yakışır Rıdvan hoca.
- ''Takviye yapacağız''
Toplam 3
Yorum
motta61 hocam devre arası 4 transfer yapmak doğru değil ,hem zor hem maliyeti yüksek hemde iyi olanları vermezler lig devam ederken yapılmamalı bnce
''TFF Başkanı olabilirim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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