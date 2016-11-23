 Şimdi de Josef ve Volkan Şen – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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HEPSİ
    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Şimdi de Josef ve

    Şimdi de Josef ve Volkan Şen

    Derbiyi sakat tamamladıkları ortaya çıkan ile ’in Zorya maçında oynamaları şüpheli.

    'ye iki kötü haber birden... ve 'in Galatasaray'la oynanan derbi maçı sakat tamamladığı ortaya çıktı. Josef'in sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem oluştuğu, Volkan Şen'in ise kasığında küçük bir yırtık bulunduğu belirlendi. İdmanlara çıkmayan iki oyuncunun yarınki Zorya Luhansk maçında oynamalarının şüpheli olduğu ifade edildi. Cezalı olduğu için derbide oynayamayan Mehmet Topal takıma dönüyor. Josef oynamazsa Zorya önünde görev Roman Neustadter'in, Şen de yetişmezse ileri üçlünün Emenike-Sow-Alper'den oluşması muhtemel.

    RVP DİNLENDİRİLEBİLİR
    Advocaat'ın, haftada ik maç temposunu kaldıramayacağını düşündüğü Van Persie'yi İstanbul'daki ManU maçında olduğu gibi yine dinlendireceği öğrenildi.


    Emre BOL
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:26
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