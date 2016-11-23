Şimdi de Josef ve Volkan Şen
Derbiyi sakat tamamladıkları ortaya çıkan Josef de Souza ile Volkan Şen’in Zorya maçında oynamaları şüpheli.
F.Bahçe'ye iki kötü haber birden... Josef de Souza ve Volkan Şen'in Galatasaray'la oynanan derbi maçı sakat tamamladığı ortaya çıktı. Josef'in sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem oluştuğu, Volkan Şen'in ise kasığında küçük bir yırtık bulunduğu belirlendi. İdmanlara çıkmayan iki oyuncunun yarınki Zorya Luhansk maçında oynamalarının şüpheli olduğu ifade edildi. Cezalı olduğu için derbide oynayamayan Mehmet Topal takıma dönüyor. Josef oynamazsa Zorya önünde görev Roman Neustadter'in, Şen de yetişmezse ileri üçlünün Emenike-Sow-Alper'den oluşması muhtemel.
RVP DİNLENDİRİLEBİLİR
Advocaat'ın, haftada ik maç temposunu kaldıramayacağını düşündüğü Van Persie'yi İstanbul'daki ManU maçında olduğu gibi yine dinlendireceği öğrenildi.
Emre BOL
RVP DİNLENDİRİLEBİLİR
Advocaat'ın, haftada ik maç temposunu kaldıramayacağını düşündüğü Van Persie'yi İstanbul'daki ManU maçında olduğu gibi yine dinlendireceği öğrenildi.
Emre BOL
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
Şimdi de Josef ve Volkan Şen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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