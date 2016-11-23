 Şener Özbayraklı: Net bir galibiyet aldık – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    : Net bir galibiyet aldık

    Şener Özbayraklı: Net bir galibiyet aldık

    Fenerbahçeli futbolcu , 'de 'ı 2-0 yendikleri derbide, net bir skor aldıklarını ve bu galibiyetin hedeflerini pekiştireceğini söyledi.

    FB TV'ye açıklamalarda bulunan Şener, sarı-kırmızılı takım karşısında aldıkları galibiyetin kendilerini iyi motive ettiğini belirterek, "Tüm Türkiye'nin gözü bu derbideydi. Bizim için de zor bir maç oldu, iç sahada ve taraftarımız önünde net bir skor elde ettik. galibiyeti hedeflerimizi pekiştirecek. Önümüzde maçı var. Kazanmak için son saniyeye kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. maçında sahasında Ukrayna temsilcisi Zorya ile yapacağı karşılaşmaya da değinen Şener, gruptan çıkma adına bu mücadeleyi de kazanmaları gerektiğini belirtti.

    Takım olarak iyi bir seviyede olduklarını vurgulayan Şener, Zorya maçıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

    "İlk maçımız deplasmandaydı ve sahadan 1-1'lik skorla ayrılmıştık. Rakibimiz de kendi sahasında oynamanın avantajını kullanarak iyi mücadele etmişti. Gruptan çıkma adına Zorya maçını kazanmamız gerekiyor. Zorya iyi bir takım ama kendi evimizde ve taraftarımız önünde oynayacağız. İnşallah kazanan taraf olup, gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde ederiz."

    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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