 Sen neymişsin be! – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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HEPSİ
    23 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Sen neymişsin be!

    Sen neymişsin be!
    Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu , nihayet dikiş tutturdu. Polonya liginde forması giyen Sırp futbolcu, taraftarların yaptığı ankette takımın en iyi ismi olarak gösterildi. Taraftarlar, düzenlenen ankette "Krsic sizce Gdansk'ın en iyi oyuncusu mu" sorusuna %76 'evet' yanıtı verdi.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:05
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