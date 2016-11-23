Sen neymişsin be!
Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Krasic, nihayet dikiş tutturdu. Polonya liginde Lechia Gdansk forması giyen Sırp futbolcu, taraftarların yaptığı ankette takımın en iyi ismi olarak gösterildi. Taraftarlar, düzenlenen ankette "Krsic sizce Gdansk'ın en iyi oyuncusu mu" sorusuna %76 'evet' yanıtı verdi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
Sen neymişsin be! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.