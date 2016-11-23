 Rıdvan Dilmen büyük hedefini açıkladı – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    büyük hedefini açıkladı

    Rıdvan Dilmen büyük hedefini açıkladı

    Yazarımız , 2019’da Başkanı olmak istediğini açıkladı. Dilmen, “Yakışır mı? Bana yakışır. Milli Takımlar Koordinatörlüğü. O da yakışır...” dedi.

    Gazetesi yazarı , TRT Spor'a çarpıcı açıklamalar yaptı. "Ben isteseydim Futbol Federasyonu'nda görev alırdım" diyen Dilmen, "Birilerini bir yere getirmek için kumpaslar kurdular, algı operasyonu yaptılar, hâlâ yapıyorlar da. O işlere kafamız çalışmaz. Ama ilk kez söylüyorum. Allah sağlık verirse 2019'da Başkanı olmak isterim. Yakışır mı, bana yakışır. Milli Takım Koordinatörlüğü. O da yakışır..." dedi. Dilmen ayrıca, "Tırnaklarımla çalışa çalışa F.Bahçe ve Milli Takım'da top oynadım. Tırnaklarımla çalışa çalışa Türkiye'nin 1 numaralı yorumcusu oldum. Futbolda yeni bir moda yarattım. Ben Türkiye'de futbolu en iyi bilen adamlardan bir tanesiyim. Allahım'a şükürler olsun alnımız da ak dolaşan bir insanız" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:54
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