Rıdvan Dilmen büyük hedefini açıkladı
Yazarımız Rıdvan Dilmen, 2019’da TFF Başkanı olmak istediğini açıkladı. Dilmen, “Yakışır mı? Bana yakışır. Milli Takımlar Koordinatörlüğü. O da yakışır...” dedi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:54
- Rıdvan Dilmen büyük hedefini açıkladı
Toplam 12
Yorum
kaan Yorumcu olarak kalmali.
- Şimdi de Josef ve Volkan Şen
Toplam 1
Yorum
www bu v.sen i cekip konusmali biraz ve cabuk pas vermeli arkadasi bosken 3 kisinin arasina daliyor 1,2,3 degil herzaman sacmasapan sutlar sonra zorlayinca kas yirtik,kas atik vs.vs birde cok kabadayilasti artist alin sunun gazini.
- Rıdvan Dilmen büyük hedefini açıkladı
Toplam 12
Yorum
mehmet objektif senin dediğin ideal olan ama gerçekler çok farklı. bu zamanda iddialı konuşmayan reklam ve pazarlaması olmayanlar başarı olamıyor. hatırla şenol güneş milli takımı dünya üçüncüsü yaptı hocanın kıyafetini beğenmiyorlardı. malesef meslekte alçakgönüllü olanlar ilerliyemiyor. başkalarının seni alıp yükseltmesini beklemenin antalya da yaz günü kar yağmasını beklemekten farkı yok . ölene kadar beklersin yani.. artık insanlar iddialı konuşuyorlar. kendilerini de meth ediyorlar. zaman böyle. onun dışında Rıdvanı bir Fenerli olarak severim desteklerim. Dürüst bir insan olduğuna da inanıyorum. herkes adayını koyacak tabi. buna kimsenin itirazı olmaz.
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