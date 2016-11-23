''O bizim kralımız''
Hollanda basınına konuşan sarı-lacivertli hoca, milli takımı “sonuna kadar hak ettiğini” savunduğu RvP için, “Art arda kazandığımız maçlarda onun etkisi büyük” yorumunu yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktör Dick Advocaat, Galatasaray derbisinde attığı 2 golle yıldızlaşan Robin van Persie'yi göklere çıkardı. 69 yaşındaki çalıştırıcı, AD gazetesine yaptığı açıklamada, Van Persie'nin sonuna kadar milli takımı hak ettiğini belirtirken, "O Fenerbahçe'nin kralı" imasında bulundu. Advocaa t, "Robin, Galatasaray derbisinde iki gol birden attı. Ne kadar fit olduğu da ortada. Art arda kazandığımız maçlarda onun etkisi çok büyük. Şimdi herkes onun yeniden milli takıma dönüp dönmeyeceğini konuşuyor. Ben binlerce kilometre uzaklıktan belki tahmin edemem ama Robin Van Persie'nin gelecek adımının milli takım olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
LENS'TE DİKKATLI OLACAĞIZ
Jeremain Lens'in sakatlığına da değinen Advocaat, ""Onu Feyenoord maçında sahada görmek isterim. Ama bir kas sakatlığı yaşadı. Çok dikkatli olmalıyız" sözlerini kullandı.
'MUHTEŞEM OYNUYOR'
Advocaat, kendi döneminde performansını yükselten Van Persie'nin muhteşem durumda olduğunu belirtirken, "Harika oynuyor ve goller atıyor. Robin van Persie ile birlikte son 5 maçımızı kazandık. Ona sıradaki adımın tekrar Hollanda Milli Takımı'na yükselmek dedim" dedi.
TRANSFER YAPACAĞIZ
Advocaat, Hollanda basınına Türkiye Ligi'nin kalitesini de överken, "Size şunu söyleyebilirim, Türkiye Ligi'nin seviyesi kesinlikle hayal kırıklığına uğratıcı değil. Güçlü takımlar, birçok iyi futbolcu var" diye görüş bildirdi. Hollandalı hoca, konuşmasında Fenerbahçeliler'e transfer müjdesi de verdi, devre arasında yönetimden transfer sözü aldığını söyledi
LENS'TE DİKKATLI OLACAĞIZ
Jeremain Lens'in sakatlığına da değinen Advocaat, ""Onu Feyenoord maçında sahada görmek isterim. Ama bir kas sakatlığı yaşadı. Çok dikkatli olmalıyız" sözlerini kullandı.
'MUHTEŞEM OYNUYOR'
Advocaat, kendi döneminde performansını yükselten Van Persie'nin muhteşem durumda olduğunu belirtirken, "Harika oynuyor ve goller atıyor. Robin van Persie ile birlikte son 5 maçımızı kazandık. Ona sıradaki adımın tekrar Hollanda Milli Takımı'na yükselmek dedim" dedi.
TRANSFER YAPACAĞIZ
Advocaat, Hollanda basınına Türkiye Ligi'nin kalitesini de överken, "Size şunu söyleyebilirim, Türkiye Ligi'nin seviyesi kesinlikle hayal kırıklığına uğratıcı değil. Güçlü takımlar, birçok iyi futbolcu var" diye görüş bildirdi. Hollandalı hoca, konuşmasında Fenerbahçeliler'e transfer müjdesi de verdi, devre arasında yönetimden transfer sözü aldığını söyledi
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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