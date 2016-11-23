 Komşu’da F.Bahçe benzetmesi – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Komşu’da benzetmesi

    Komşu’da F.Bahçe benzetmesi
    'nin derbi zaferi 'da da olay oldu. Olympiakos'un eski oyuncusu , Nova Sports'a yaptığı "Panathinaikos bile Olympiakos'u zaman zaman yeniyor; ama G.Saray sanırım artık F.Bahçe'yi yenemeyecek" açıklaması ile şimşekleri üzerine çekti. Niniadis, tepki üzerine Panathinaikos'lulardan özür dilemek zorunda kaldı. İki takım arasındaki son 5 maçın 4'ünü Olympiakos kazandı.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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