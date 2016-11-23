Komşu’da F.Bahçe benzetmesi
F.Bahçe'nin derbi zaferi Yunanistan'da da olay oldu. Olympiakos'un eski oyuncusu Andreas Niniadis, Nova Sports'a yaptığı "Panathinaikos bile Olympiakos'u zaman zaman yeniyor; ama G.Saray sanırım artık F.Bahçe'yi yenemeyecek" açıklaması ile şimşekleri üzerine çekti. Niniadis, tepki üzerine Panathinaikos'lulardan özür dilemek zorunda kaldı. İki takım arasındaki son 5 maçın 4'ünü Olympiakos kazandı.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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