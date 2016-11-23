İşte sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de Galatasaray derbisini kazanarak moral depolayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son maçta aldığı Manchester United galibiyetini Zorya karşısında perçinlemek istiyor.

Grupta lider olan Fenerbahçe'nin, Zorya'yı yenmesi durumunda bitime bir hafta kala gruptan çıkma ihtimali de bulunuyor.

Fenerbahçe'nin sahasında Zorya'yı yenmesi, A Grubu'ndaki diğer maçta Feyenoord'un da Manchester United deplasmanında kazanması durumunda sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantileyecek.

Grupta 2 puanla son sırada bulunan Zorya ise Kadıköy'de galibiyet alamaması durumunda üst tura çıkma şansını tamamen kaybedecek.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 5. maçlar öncesi puan durumu şöyle:

- Maçı Avusturyalı hakem yönetecek

Fenerbahçe-Zorya maçını Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek.

Lechner'in yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Andreas Staudinger'in dördüncü hakemliğini üstleneceği maçın ilave yardımcı hakemleri olarak ise Alexander Harkam ve Julian Weinberger görev alacak.

Maçın hakemi Lechner, bu sezon UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Osmanlıspor'un İspanya deplasmanında Villarreal'i 2-1 yendiği maçta da düdük çalmıştı.

- Tek eksik Lens

Fenerbahçe'de Zorya maçı öncesi tek eksik futbolcu Jeremain Lens oldu.

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisini kaçıran Lens, Zorya karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel ise sakatlığını atlatarak takımla antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'de UEFA listesinde bulunmayan Aatif Chahechouhe ile Jose Fernandao da Zorya maçında kurallar gereği oynayamayacak.

Galatasaray derbisinden sonraki ilk antrenmanda yer almayan Alper Potuk ve Josef de Souza ise Zorya maçında oynayabilecek.

- Van Persie'nin dinlendirilmesi bekleniyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, son haftaların formda ismi Robin van Persie'yi Zorya maçında dinlendirmesi bekleniyor.

Galatasaray derbisindeki iki gole de imza atan ve ligde son 3 haftada 5 kez rakip fileleri havalandıran Van Persie, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son Manchester United maçında da forma giymemişti.

Van Persie'nin haftada 3 maç oynayamayacağını daha önceki basın toplantılarında dile getiren Advocaat'ın, futbolcusunu fizik olarak iyi durumda tutmak için böyle bir karar alacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Zorya karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Volkan Şen, Alper Potuk, Moussa Sow, Emmanuel Emenike.