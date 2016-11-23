İşte sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. haftasında yarın konuk edeceği Ukrayna'nın Zorya takımı karşısında 3 puan arayacak.
Süper Lig'de Galatasaray derbisini kazanarak moral depolayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son maçta aldığı Manchester United galibiyetini Zorya karşısında perçinlemek istiyor.
Grupta lider olan Fenerbahçe'nin, Zorya'yı yenmesi durumunda bitime bir hafta kala gruptan çıkma ihtimali de bulunuyor.
Fenerbahçe'nin sahasında Zorya'yı yenmesi, A Grubu'ndaki diğer maçta Feyenoord'un da Manchester United deplasmanında kazanması durumunda sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantileyecek.
Grupta 2 puanla son sırada bulunan Zorya ise Kadıköy'de galibiyet alamaması durumunda üst tura çıkma şansını tamamen kaybedecek.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 5. maçlar öncesi puan durumu şöyle:
- Maçı Avusturyalı hakem yönetecek
Fenerbahçe-Zorya maçını Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek.
Lechner'in yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Andreas Staudinger'in dördüncü hakemliğini üstleneceği maçın ilave yardımcı hakemleri olarak ise Alexander Harkam ve Julian Weinberger görev alacak.
Maçın hakemi Lechner, bu sezon UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Osmanlıspor'un İspanya deplasmanında Villarreal'i 2-1 yendiği maçta da düdük çalmıştı.
- Tek eksik Lens
Fenerbahçe'de Zorya maçı öncesi tek eksik futbolcu Jeremain Lens oldu.
Sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisini kaçıran Lens, Zorya karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel ise sakatlığını atlatarak takımla antrenmanlara başladı.
Fenerbahçe'de UEFA listesinde bulunmayan Aatif Chahechouhe ile Jose Fernandao da Zorya maçında kurallar gereği oynayamayacak.
Galatasaray derbisinden sonraki ilk antrenmanda yer almayan Alper Potuk ve Josef de Souza ise Zorya maçında oynayabilecek.
- Van Persie'nin dinlendirilmesi bekleniyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, son haftaların formda ismi Robin van Persie'yi Zorya maçında dinlendirmesi bekleniyor.
Galatasaray derbisindeki iki gole de imza atan ve ligde son 3 haftada 5 kez rakip fileleri havalandıran Van Persie, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son Manchester United maçında da forma giymemişti.
Van Persie'nin haftada 3 maç oynayamayacağını daha önceki basın toplantılarında dile getiren Advocaat'ın, futbolcusunu fizik olarak iyi durumda tutmak için böyle bir karar alacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Zorya karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:
Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Volkan Şen, Alper Potuk, Moussa Sow, Emmanuel Emenike.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:00
- Rıdvan Dilmen büyük hedefini açıkladı
Toplam 12
Yorum
kaan Yorumcu olarak kalmali.
- Şimdi de Josef ve Volkan Şen
Toplam 1
Yorum
www bu v.sen i cekip konusmali biraz ve cabuk pas vermeli arkadasi bosken 3 kisinin arasina daliyor 1,2,3 degil herzaman sacmasapan sutlar sonra zorlayinca kas yirtik,kas atik vs.vs birde cok kabadayilasti artist alin sunun gazini.
- Rıdvan Dilmen büyük hedefini açıkladı
Toplam 12
Yorum
mehmet objektif senin dediğin ideal olan ama gerçekler çok farklı. bu zamanda iddialı konuşmayan reklam ve pazarlaması olmayanlar başarı olamıyor. hatırla şenol güneş milli takımı dünya üçüncüsü yaptı hocanın kıyafetini beğenmiyorlardı. malesef meslekte alçakgönüllü olanlar ilerliyemiyor. başkalarının seni alıp yükseltmesini beklemenin antalya da yaz günü kar yağmasını beklemekten farkı yok . ölene kadar beklersin yani.. artık insanlar iddialı konuşuyorlar. kendilerini de meth ediyorlar. zaman böyle. onun dışında Rıdvanı bir Fenerli olarak severim desteklerim. Dürüst bir insan olduğuna da inanıyorum. herkes adayını koyacak tabi. buna kimsenin itirazı olmaz.
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