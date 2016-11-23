 ‘İkisi de kalıyor’ – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    ‘İkisi de kalıyor’

    ‘İkisi de kalıyor’
    Teknik Direktörü , adı F.Bahçe ile anılan ve 'ın takımda kalacağını dile getirdi. İtalyan hoca, söylentilerle ilgili, "Onları bir yere göndermeyeceğim. İkisi de Chelsea için önemli oyuncular" dedi. Bu sezon sadece 4 maçta forma giyen Fabregas'ın ayrılmak istediği iddia edilmişti.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:05
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