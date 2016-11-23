‘İkisi de kalıyor’
Chelsea Teknik Direktörü Conte, adı F.Bahçe ile anılan Oscar ve Fabregas'ın takımda kalacağını dile getirdi. İtalyan hoca, söylentilerle ilgili, "Onları bir yere göndermeyeceğim. İkisi de Chelsea için önemli oyuncular" dedi. Bu sezon sadece 4 maçta forma giyen Fabregas'ın ayrılmak istediği iddia edilmişti.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
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türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
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Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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