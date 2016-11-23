Datome: "F.Bahçe'de oynamak harika"

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin İtalyan oyuncusu Luigi Datome, çıkışa geçmek için yarınki maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki forveti, THY Avrupa Ligi 9. hafta mücadelesinde deplasmanda yapacakları maç öncesi, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica'ya konuştu.

İtalyan bir kulübe karşı oynayacağı hatırlatılan Datome, "Yarınki maç da diğerleri gibi. Gelebilirlerse, çok sayıda arkadaşımı görme fırsatım olacak. Yurt dışında ikamet eden bir İtalyan için ülkesine dönmek her zaman güzeldir. Gerisi, sahadaki mücadeleye kalıyor. Fenerbahçe olarak kolay geçmeyen bir dönemin ardından başımızı tekrar kaldırmak için yarın kazanmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon final oynayan Fenerbahçe'nin bu yıl öncelikli hedefinin İstanbul'daki Dörtlü Final'e kalmak ve sonrasında devamını getirmek olduğunu belirten Datome, "Bunun için takımda kaldık. Gücümüzü sahada göstermeliyiz çünkü daha Dörtlü Final hakkında konuşmak için erken." değerlendirmesinde bulundu.

Sonraki yıllarda Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giymek isteyip istemediği sorusuna Datome, "Kariyerimi her sezonun sonunda düşünmeye alıştım çünkü her şey hızlıca değişebiliyor. Geçen yaz, ABD'ye dönmek için birçok fırsatım olmuştu ama Fenerbahçe'de oynamak da harika. Burası, basketbolun merkezinde olan, hırslı ve organize bir kulüp." cevabını verdi.