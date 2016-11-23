Datome: "F.Bahçe'de oynamak harika"
- Fenerbahçeli basketbolcu Datome: "Fenerbahçe'de oynamak harika. Burası, basketbolun merkezinde olan, hırslı ve organize bir kulüp"
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin İtalyan oyuncusu Luigi Datome, çıkışa geçmek için yarınki maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki forveti, THY Avrupa Ligi 9. hafta mücadelesinde deplasmanda yapacakları maç öncesi, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica'ya konuştu.
İtalyan bir kulübe karşı oynayacağı hatırlatılan Datome, "Yarınki maç da diğerleri gibi. Gelebilirlerse, çok sayıda arkadaşımı görme fırsatım olacak. Yurt dışında ikamet eden bir İtalyan için ülkesine dönmek her zaman güzeldir. Gerisi, sahadaki mücadeleye kalıyor. Fenerbahçe olarak kolay geçmeyen bir dönemin ardından başımızı tekrar kaldırmak için yarın kazanmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Geçen sezon final oynayan Fenerbahçe'nin bu yıl öncelikli hedefinin İstanbul'daki Dörtlü Final'e kalmak ve sonrasında devamını getirmek olduğunu belirten Datome, "Bunun için takımda kaldık. Gücümüzü sahada göstermeliyiz çünkü daha Dörtlü Final hakkında konuşmak için erken." değerlendirmesinde bulundu.
Sonraki yıllarda Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giymek isteyip istemediği sorusuna Datome, "Kariyerimi her sezonun sonunda düşünmeye alıştım çünkü her şey hızlıca değişebiliyor. Geçen yaz, ABD'ye dönmek için birçok fırsatım olmuştu ama Fenerbahçe'de oynamak da harika. Burası, basketbolun merkezinde olan, hırslı ve organize bir kulüp." cevabını verdi.
Kaynak: AA
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:18
- ''Tarihe geçmeliyiz''
Toplam 2
Yorum
BJK Beşiktaş Benfica maçında alanları çok iyi kapatmalı kompakt oynamalı.
- "Oyuncularıma saldırmayı bırakın"
Toplam 1
Yorum
Sefeeer Iyi bir insansin 'sizden beklenen alt yapidan 2_4veya 5_6 futbolcu cikarmanizi bekliyoruz.
- "Hiçbir arkadaşım arkamdan konuşmaz"
Toplam 5
Yorum
vedaku Kaptan dediğin hırsını koyup sahada elinden gelen her şeyi yapar ve diğer futbolculara örnek olur. Sezon başından beri adeta yürüyerek oynayan Selçuk'un egosu tavan yapmış, geçmişle yaşar olmuş. Takımın birbirinden kopuk oynadığı ve sorunları olduğu açık. Tek bir cümle 'Bundan sonra kenetlenerek GS'ın nasıl bir takım olduğunu herkese göstereceğiz. ' deseydi şuan GS taraftarı yeni bir kredi açardı takıma. Ancak iyi futbolcu olmak başka kaptan olmak başkadır. Selçuk kaptanlığın ne olduğunu anlayamamış.
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